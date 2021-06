Brad Binder (12./KTM): «Verbesserung der Stabilität»

KTM-Werksfahrer Brad Binder bleibt stets gut gelaunt. Nach Rang 8 im MotoGP-Rennen am Sonntag in Montmeló, arbeitete sich der Südafrikaner am Montag durch das stramme Testprogramm seines Teams.

Beim MotoGP-Test am Montag in Montmeló auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya absolvierte Red Bull KTM-Fahrer Brad Binder 55 Runden. Der 25-Jährige, der am Sonntag im Rennen auf dem 4,657 km langen Kurs den achten Rang belegte, war mit den Fortschritten an seiner KTM RC16 zufrieden. Mit 0,741 Sekunden Rückstand auf Yamaha-Werkspilot Maverick Viñales landete er auf Position 12.

«Es war ein cooler Tag. Nach dem Sonntag habe ich es genossen, das Motorrad zu fahren», erklärte Binder am Montagabend im Interview. «Wir haben viele Runden gedreht und haben uns dabei auf das Testen einiger kleiner Teile fokussiert, die zur Verbesserung der Stabilität am Kurveneingang beitragen sollen. Natürlich gibt es immer Vor- und Nachteile, deshalb müssen wir genau analysieren, was der nächste Schritt sein wird.»

KTM hatte am Montag mit Testfahrer Dani Pedrosa und zwei weiteren Protoytpen ein großes Programm aufgefahren. Diente der Test für die Entwicklung des 20er-Bikes oder war es bereits der erste Auftritt für die kommende Saison?



«Die Teile, die wir ausprobiert haben, sind ehrlich gesagt eher für nächste Saison gedacht. Es ging darum, einen ersten Eindruck zu erhalten und zu sehen, ob sie uns weiterhelfen könnten oder nicht. Es gibt uns eine gute Aussage, wo wir stehen», erklärte der Südafrikaner. «Unser Job ist es, verschiedene Teile auszuprobieren und die negativen Dinge in positive umzuwandeln.»

Der KTM-Pilot hat trotz mäßiger Ergebnisse im Vergleich zu Teamkollege Miguel Oliveira, der in Barcelona am Sonntag das Rennen gewann, ständig gute Laune. Wie sieht der klassische Racing-Modus von Brad Binder aus? «An einem Rennwochenende, bin ich immer sehr ruhig und ich versuche mein eigenes Ding durchzuziehen. Ich möchte einfach in der Box sein und mit meinen Jungs die wichtigen Punkte erledigen. Mein Racing-Modus ist sehr ruhig und entspannt und ich versuche die Wochenenden zu genießen.»

Ergebnis Montag-Test Montmeló, 18 Uhr, 7. Juni

1. Viñales, Yamaha 1:39,400 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,137

3. Nakagami, Honda, + 0,302

4. Mir, Suzuki, + 0,416

5. Bagnaia, Ducati, + 0,466

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,477

7. Zarco, Ducati, + 0,579

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,622

9. Oliveira, KTM, + 0,636

10. Rossi, Yamaha, + 0,650

11. Marc Márquez, Honda, + 0,654

12. Binder, KTM, + 0,741

13. Marini, Ducati, + 0,826

14. Miller, Ducati, + 0,842

15. Alex Márquez, Honda, + 1,083

16. Marini, Ducati, + 1,255

16. Bastianini, Ducati, + 1,532

17. Petrucci, KTM, + 1,537

18. Guintoli, Suzuki, + 1,594

19. Lecuona, KTM, + 1,805

20. Savadori, Aprilia, + 2,142

21. Baiocco, Aprilia, + 7,171