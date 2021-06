Steiermark-GP am 8. August: Tickets jetzt verfügbar

Für den Motorrad-GP der Steiermark auf dem Red Bull-Ring (6. bis 8. August) wurde der Ticketverkauf gestartet.

Nach der Ankündigung, dass die MotoGP auch 2021 zwei Mal in der Steiermark gastieren wird, gibt der Red Bull Ring jetzt die nächste Ladung Tickets für einen spektakuläen Motorsport-Event frei. Mit dem «Michelin Grand Prix of Styria» lädt die Motorrad-WM in zwei Monaten zum Auftakt ihrer diesjährigen Doppel-Vorstellung am Spielberg ein. Von 6. bis 8. August sind alle Tribünen und Stehplätze für Fans geöffnet. Infos zu beiden Grands Prix auf zwei Rädern im Murtal und Tickets gibt es ab sofort unter:

www.projekt-spielberg.com/motogp.

Volle Auswahl für Fans

Stehplätze und alle Tribünen werden zugänglich sein! Im Sommer werden in Österreich sämtliche Zuschauer-Beschränkungen bei Sportveranstaltungen aufgehoben sein. Somit stehen den MotoGP-Fans unter Einhaltung der 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) am Rennwochenende rund um den Steiermark-GP alle Türen des Red Bull Rings offen. Für ein Motorrad-Fest mit ausgelassener Stimmung am Spielberg gibt es eine große Auswahl an Ticket-Kategorien.

MotoGP-Tickets 2021

Tickets und eine Übersicht mit allen verfügbaren Ticket-Kategorien beim «Michelin Grand Prix of Styria 2021» gibt es ab sofort unter www.projekt-spielberg.com/motogp. Der Ticketverkauf für den Motorrad Grand Prix von Österreich 2021 (13. bis 15. August) läuft weiter wie bisher. Infos dazu gibt es unter derselben Adresse.

Alle Informationen zur Motorrad-Weltmeisterschaft 2021 auf dem Red Bull Ring sind unter www.projekt-spielberg.com und in der Spielberg-App zu finden.