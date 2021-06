Maverick Viñales: «Verstehen das Bike immer besser»

Yamaha-Werkspilot Maverick Viñales war beim Montag-Test in Barcelona der Schnellste. Nach getaner Arbeit erklärte der 26-jährige Spanier, woran er gearbeitet hat und was dabei im Fokus lag.

Im Catalunya-GP konnte Maverick Viñales nicht um den Sieg kämpfen, einen Tag später stellte der Yamaha-Werksfahrer beim Montag-Test in Barcelona aber eine Tagesbestzeit auf, die sich sehen lassen konnte: Der Spanier schaffte die 4,657 km in 1:39,400 min und blieb damit 0,137 sec schneller als sein Teamkollege Fabio Quartararo. Der WM-Leader aus Frankreich hatte am Samstag die Pole-Zeit über 1:38,853 min aufgestellt.

Viñales bestritt in Montmeló sein erstes Rennwochenende mit seinem neuen Crew-Chief Silvano Galbusera. Im Rennen kam er als Sechster ins Ziel, durfte aber dank der beiden 3-sec-Strafen gegen seinen Teamkollegen Quartararo auf den fünften Platz vorrücken. Danach kündigte er mit Blick auf den heutigen Testtag an: «Wir werden den Montag anders angehen als die bisherigen Testtage und andere Arbeit verrichten. Wir wollen den eingeschlagenen Weg fortsetzen.»

Der 26-Jährige drehte insgesamt 85 Testrunden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, hinterher erklärte er: «Ich habe generell am Feeling und der Abstimmung des Bikes gearbeitet. Wir haben versucht, alles zu verstehen und uns auch auf eine schnelle Runde konzentriert, denn beim Qualifying zum Catalunya-GP hat ziemlich viel gefehlt und das brachte uns um die Chance auf einen Podestplatz.»

«Ich habe auch viel an der Front und der Bremsbalance gearbeitet und Schritt für Schritt verstehen Silvano und ich immer besser, was ich vom Bike erwarte und wie ich es fahren muss. Und das ist das Wichtigste», fügte Viñales an. «Aber wir müssen uns noch weiter verbessern und ich bin zuversichtlich, denn das war jetzt erst das erste Rennwochenende und der erste Test mit Silvano.»

«Wir haben viel ausprobiert und das erste Ziel lautete, möglichst viele Informationen zu sammeln, um das Bike für das nächste Rennen vorzubereiten. Ich fuhr auch viel zwischen 14 und 15 Uhr, denn dann ist die Strecke sehr rutschig. Und wir konnten uns etwas verbessern», ergänzte der 25-fache GP-Sieger, der aktuell den sechsten WM-Rang belegt.

Ergebnis Montag-Test Montmeló, 18 Uhr, 7. Juni

1. Viñales, Yamaha 1:39,400 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,137

3. Nakagami, Honda, + 0,302

4. Mir, Suzuki, + 0,416

5. Bagnaia, Ducati, + 0,466

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,477

7. Zarco, Ducati, + 0,579

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,622

9. Oliveira, KTM, + 0,636

10. Rossi, Yamaha, + 0,650

11. Marc Márquez, Honda, + 0,654

12. Binder, KTM, + 0,741

13. Marini, Ducati, + 0,826

14. Miller, Ducati, + 0,842

15. Alex Márquez, Honda, + 1,083

16. Bastianini, Ducati, + 1,532

17. Petrucci, KTM, + 1,537

18. Guintoli, Suzuki, + 1,594

19. Lecuona, KTM, + 1,805

20. Savadori, Aprilia, + 2,142

21. Baiocco, Aprilia, + 7,171