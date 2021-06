Montmeló 18 Uhr: Bestzeit für Viñales – 10. Rossi

Wie so oft, wenn es um nichts geht – Maverick Viñales sorgte beim Montag-Test in Barcelona für die Bestzeit. Repsol-Honda auf den Plätzen 6 und 11 mit Pol Espargaró und Márquez.

Beim Catalunya-GP profitierte Maverick Viñales von den zwei 3-Sekunden-Strafen für seinen Teamkollegen Fabio Quartararo, deshalb rückte er von Platz 6 auf Platz 5 vor – und wurde bester Yamaha-Fahrer. Und beim heutigen MotoGP-IRTA-Test sicherte er sich im Finale mit 1:39,400 min eine starke Tagesbestzeit. Um 16 Uhr lag der Spanier noch 0,681 sec hinter dem WM-Leader und dreifachen Saisonsieger aus Frankreich, der auf Platz 2 abschloss.

Die meisten Fahrer schenkten sich die letzte Fahrstunde von 17 bis 18 Uhr, denn nach vier anstrengenden Tagen machte auch Müdigkeit breit, oder es gab einfach nichts mehr zu testen.

Tech3-KTM durfte erstmals mit beiden Piloten Lecuona und Petrucci das neue Chassis ausprobieren, mit dem Binder und Oliveira in Mugello erstmals antraten. Sie fuhren auf den Test-KTM von Pedrosa und Kallio und schafften Zeiten von 1:40,912 min und 1:41,053 min. In der Zeitenliste scheinen sie unter der Bezeichnung «KTM Test 1» und «KTM Test 2» auf. Die Rundenzeiten waren also nur geringfügig besser als mit den bewähten Bilkes, die drei Tage lang abgestimmt worden waren.

Rossis Bruder Luca Marini zeigte mit Platz 13 eine starke Leistung, nachdem er am Vormittag gestürzt war. Auch Pol Espargaró, Miller und Bagnaia stürzten, sie bleiben alle unverletzt.

Aleix Espargaró fehlte bei Aprilia, denn er muss seinen frisch operierten Unterarm schonen.

Ergebnis Montag-Test Montmeló, 18 Uhr, 7. Juni

1. Viñales, Yamaha 1:39,400 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,137

3. Nakagami, Honda, + 0,302

4. Mir, Suzuki, + 0,416

5. Bagnaia, Ducati, + 0,466

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,477

7. Zarco, Ducati, + 0,579

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,622

9. Oliveira, KTM, + 0,636

10. Rossi, Yamaha, + 0,650

11. Marc Márquez, Honda, + 0,654

12. Binder, KTM, + 0,741

13. Marini, Ducati, + 0,826

14. Miller, Ducati, + 0,842

15. Alex Márquez, Honda, + 1,083

16. Marini, Ducati, + 1,255

16. Bastianini, Ducati, + 1,532

17. Petrucci, KTM, + 1,537

18. Guintoli, Suzuki, + 1,594

19. Lecuona, KTM, + 1,805

20. Savadori, Aprilia, + 2,142

21. Baiocco, Aprilia, + 7,171