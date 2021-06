Montmeló-Test 16 Uhr: Yamaha mit Quartararo vorne

Fabio Quartararo: Enttäuschung am Sonntag, provisorische Bestzeit am Montag

Einen Tag nach dem Rennen in Montmeló sind die MotoGP-Piloten zum Testen zurück auf der Strecke. Fabio Quartararo führt zwei Stunden vor dem Ende die Zeitenliste an, Pol Espargaró warf seine Honda in den Kies.

Gegen 15 Uhr Ortszeit am Montag erwischte es Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia. Der Italiener stürzte während des MotoGP-Tests auf dem Circuit Barcelona Catalunya in Kurve 5, blieb aber unverletzt. Zwei Stunden vor dem Ende der Testfahrten in Montmeló lag WM-Leader Fabio Quartararo mit seiner Yamaha M1 und mit einer schnellsten Rundenzeit von 1:39.537 Minuten in Führung.



Hinter dem Franzosen lag der Japaner Takaaki Nakagami (Honda) an zweiter Stelle, dicht gefolgt von Weltmeister Joan Mir. Der Suzuki-Star verlor 0,279 Sekunden auf Spitzenreiter Quartararo. Der gestürzte Bagnaia, sowie Ducati-Markenkollege Johann Zarco komplettierten um 16 Uhr die Top-5.

Der Sieger des Grand Prix vom Sonntag, Miguel Oliveira, belegte als bester KTM-Schützling Position 7, knapp vor Repsol Honda-Fahrer Marc Márquez auf Platz 8.



Kurz vor 16 Uhr stürzte Honda-Werksfahrer Pol Espargaró in Kurve 9, in der Zeitenliste fand er sich zu dem Zeitpunkt auf Platz 9 wieder, nur einen Rang vor KTM-Pilot Brad Binder. Hinter dem Südafrikaner folgten Maverick Viñales (Yamaha), Jack Miller (Ducati), der wie sein italienischer Teamkollege stürzte, und Yamaha-Star Valentino Rossi auf Platz 13.

Das Tech3-Team lag in der Zwischenzeit am Ende des Feldes, der Fokus lag jedoch auf der Arbeit am Bike. Iker Lecuona und Danilo Prtrucci durften am Nachmittag erstmals mit einem neuen Chassis an der KTM ausrücken. Das Red Bull KTM-Werksteam erhielt diese Version bereits vor Mugello und Oliveira gelang damit auf Anhieb ein zweiter Platz in Italien und der Sieg am Sonntag in Barcelona.

Zum Vergleich: Fabio Quartararo (Monster-Yamaha) gelang am Samstag die Pole-Position mit 1:38,853 min.

Ergebnis Montag-Test Montmeló, 16 Uhr, 7. Juni

1. Quartararo, Yamaha, 1:39,537

2. Nakagami, Honda, + 0,165

3. Mir, Suzuki, + 0,279

4. Bagnaia, Ducati, + 0,329

5. Zarco, Ducati, + 0,442

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,485

7. Oliveira, KTM, + 0,499

8. Marc Márquez, Honda, + 0,517

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,551

10. Binder, KTM, + 0,604

11. Viñales, Yamaha + 0,681

12. Miller, Ducati, + 0,705

13. Rossi, Yamaha, + 0,815

14. Alex Márquez, Honda, + 0,950

15. Marini, Ducati, + 1,255

16. Testfahrer, KTM, + 1,375

17. Bastianini, Ducati, + 1,386

18. Guintoli, Suzuki, + 1,457

19. Testfahrer, KTM, + 1,516

20. Lecuona, KTM, + 1,668

21. Petrucci, KTM, + 1,875

22. Savadori, Aprilia, + 2,267

23. Baiocco, Aprilia, + 7,637