Jorge Lorenzo über Miguel Oliveira: «Sieg verdient»

Der fünffache Weltmeister Jorge Lorenzo bewertet den Auftritt von Sieger Miguel Oliveira in Montmeló und lobt: «Er ist ein sehr präziser Pilot, der elegant fährt und mit viel Entschlossenheit ans Werk geht.»

Miguel Oliveira durfte im jüngsten MotoGP-Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya seinen ersten Saisonsieg und damit auch seinen ersten Triumph für das KTM-Werksteam feiern, und dabei machte der Portugiese eine gute Figur, wie GP-Veteran Jorge Lorenzo in seiner YouTube-Analyse betont.

«Er war der Mann der Stunde und hatte beim vorangegangenen Rennen bereits den zweiten Platz erobert. Er und Binder haben ein neues Chassis bekommen, das ihm ein gutes Feeling verschafft hat», erklärt der Spanier.

Und Lorenzo lobt: «Und er ist auch fit, selbstbewusst und ein sehr präziser Pilot, der elegant fährt und mit viel Entschlossenheit ans Werk geht, wie er beim Rennen in Portimão schon bewiesen hat. Er ist mit brutaler Beharrlichkeit ans Werk gegangen und keiner konnte ihn schlagen. Denn das war einer dieser Tage. Natürlich bekam er unfreiwillige Schützenhilfe von Fabio Quartararo, aber er war in diesem Rennen einer der Schnellsten und hat den Sieg deshalb verdient.»

«Ich denke, Oliveira gehört zusammen mit Quartararo und Bagnaia und Viñales zu einer Gruppe von Fahrern, die manchmal sehr viel Willensstärke und Beständigkeit an den Tag legen, sie sind sehr konstant, machen kaum Fehler, sind sehr präzise und nutzen ihre Chance, davonzuziehen. Diese Tugend sehe ich nur bei diesen vier Piloten. Die anderen scheinen in ihrer Gruppe zu bleiben und die Vorteile nicht zu nutzen. Vielleicht mögen sie es nicht oder sind nicht in der Lage dazu, einen Vorsprung von 5 oder 10 Sekunden auf den Rest herauszufahren», fügt der 34-Jährige aus Palma an.