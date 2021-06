Petronas-Yamaha SRT: Keine Sparmassnahmen mehr

Teamprinzipal Razlan Razali darf sich freuen: Petronas Yamaha SRT befindet sich «fast wieder in einem normalen finanziellen Zustand», nachdem die Coronakrise das Team zu Sparmassnahmen gezwungen hatte.

Die Covid-19-Pandemie und der damit verbundene späte Saisonstart 2020 hatte finanzielle Auswirkungen auf das Petronas-Yamaha-Team von Razlan Razali. Der Kopf der Mannschaft aus Malaysia bestätigte im «SportsPro»-Interview, dass der verkürzte WM-Kalender Sparmassnahmen zur Folge hatte.

Diese wurden ergriffen, damit das Team trotz ausbleibender Einnahmen nicht in finanzielle Schräglage geriet, obwohl die MotoGP-Teams in der Krise von der Dorna unterstützt wurden. Razali erklärt: «Obwohl 2020 ein unglaubliches Jahr für uns war, sind wir uns bewusst, dass es immer Bereiche gibt, in denen wir uns verbessern können. Wir hatten grossartige Ergebnisse, es war gut für das Team, das 2020 erst das zweite Jahr bestritten hat. Aber leider bedeuten Erfolg und mehr Aufmerksamkeit nicht immer auch mehr Einnahmen.»

«In gewisser Weise führt die Anwerbung von mehr Sponsoren nicht immer zu mehr Einnahmen, da es immer noch ein sehr hartes kommerzielles Klima ist, in dem wir uns bewegen. Die Leute sind immer noch konservativ und vorsichtig in Bezug auf ihre Ausgaben», mahnt der Malaysier, betont aber auch gleichzeitig: «Aber wir sind im Moment zufrieden, wenn man die aktuelle Situation betrachtet.»

«Wir haben in der letzten Saison eine Reihe von Sparmassnahmen ergriffen, weil wir aufgrund des Coronavirus einige Rennabsagen hinnehmen mussten. Aber solange der Kalender 2021 so bleibt, wie er ist, mit mindestens 18 bis 19 Rennen, denke ich, dass wir finanziell robust genug sind, um in diesem Jahr keine Sparmassnahmen zu ergreifen. Wir sind fast wieder in einem normalen finanziellen Zustand», fügte Razali stolz an.

