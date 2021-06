Joan Mir (7.): Probleme, die wir sonst nicht haben

Weltmeister Joan Mir klagt über Probleme in den Sektoren 2 und 4. In diesen Bereichen fehlt der Suzuki GSX-RR noch die nötige Stabilität, um ganz vorne anzugreifen. Dennoch ist der Spanier mit Tag 1 zufrieden.

Die in Assen vorherrschenden wechselhaften Wetterbedingungen waren für Joan Mir keine Überraschung. Der Spanier, der in der Tagesabrechnung auf P7 abschloss, sagte: «Das war ein normaler Tag. Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert und es lief nicht schlecht. Aus meiner Sicht war es ein guter Tag, aber wir haben noch Arbeit vor uns.»

Und in welchen Bereichen sieht der Weltmeister noch Verbesserungspotenzial? «Das Motorrad rutscht noch zu stark. Die Stabilität ist das Problem und dieses Problem macht sich in den Sektoren 2 und 4 bemerkbar. In den Hochgeschwindigkeitskurven haben wir normalerweise nie Probleme, aber hier kämpfen wir noch. Wir arbeiten an einer Lösung, aber es ist nicht so leicht. Im Nassen hatte ich aber dafür gar keine Probleme», berichtet Mir.

Etwas verwundert war der WM-Fünfte aber dann doch, denn die Bodenwellen auf dem frisch asphaltierten Kurs hatte er nicht erwartet. «Es ist zwar besser als noch vor zwei Jahren, aber es stimmt, dass es verhältnismäßig viele Bodenwellen gibt - besonders in den schnellen Kurven. Viele Hügelchen waren schon da, das Problem wurde also nicht gelöst. Für mich gehört das aber auch zur Charakteristik der Strecke.» Hätte man sich die Arbeiten also sparen können? «Nein», unterstreicht Mir. «Wir haben viel mehr Grip und es sind auch weniger Bodenwellen, aber die größeren sind eben geblieben.»

Zur Reifensituation sagt er: «Der neue Belag und die kühlen Bedingungen erleichtern uns die Arbeit nicht, aber ich war mit fast allen Mischungen schnell unterwegs. Ich denke, dass besonders die Wahl des Hinterreifens knifflig ist.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (25.Juni):

1. Viñales, Yamaha, 1:33,072 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,111 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,328

4. Quartararo, Yamaha, + 0,419

5. Rins, Suzuki, + 0,429

6. Marc Márquez, Honda, + 0,488

7. Mir, Suzuki, + 0,629

8. Zarco, Ducati, + 0,636

9. Petrucci, KTM, + 0,867

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,921

11. Nakagami, Honda, + 0,932

12. Miller, Ducati, + 0,994

13. Savadori, Aprilia, + 1,026

14. Bagnaia, Ducati, + 1,193

15. Martin, Ducati, + 1,267

16. Alex Márquez, Honda, + 1,286

17. Rossi, Yamaha, + 1,359

18. Binder, KTM, + 1,419

19. Lecuona, KTM, + 1,438

20. Bastianini, Ducati, + 1,586

21. Marini, Ducati, + 2,434

22. Gerloff, Yamaha, + 2,672

