Miguel Oliveira (3.): «Wir haben Lösungen gefunden» 25.06.2021 - 18:49 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Gold & Goose Miguel Oliveira steigerte sich im Verlauf des Tages © Gold & Goose Auch im Nassen kam er gut zurecht

Am Morgen kam Miguel Oliveira in Assen überhaupt nicht zurecht, doch in der Pause fanden er und seine Crew bei KTM die Lösungen, um das Motorrad beweglicher zu machen. Deswegen spülte es ihn am Nachmittag auf P3 vor.