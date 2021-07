John Hopkins' Biografie ab September erhältlich

So soll das Cover von John Hopkins` Biografie aussehen

Der frühere MotoGP-Pilot John Hopkins hat eine Biografie geschrieben und bringt diese Anfang September auf den Markt. Er verspricht in seiner Ankündigung, dass die Leser Lust auf mehr haben werden.

John Hopkins war ein begnadeter Motorradrennfahrer. 112 Rennen absolvierte er zwischen 2002 und 2011 für Yamaha, Suzuki und Kawasaki. Ein Sieg ist in dieser Zeit zwar nicht herausgesprungen, doch insgesamt vier Mal tauchte er auf dem Podium auf.

Über diese Zeit sowie die Anfänge auf Motocross-Maschinen und Minibikes schreibt der Mann, der vorrangig mit der Nummer 21 unterwegs war, in seinem ersten Buch, das den Namen «Leathered» tragen wird. Wie er in den sozialen Netzwerken ankündigt, erscheint es am 9. September. Als Untertitel prangern neben seinem Konterfei noch die Worte: «Ein Leben auf die Spitze getrieben - auf und abseits des Motorrads».

Neben seinen Erfahrungen in der Motorrad-Weltmeisterschaft ging Hopkins auch in der Superbike-WM, der US-amerikanischen AMA Superbike Championship und der British Superbike Championship auf Punktejagd.

Auch heute ist er noch im Paddock anzutreffen, denn der inzwischen 38-Jährige fungiert beim American Racing Moto2-Team für Cameron Beaubier und Marcos Ramirez als Riding Coach.

Zu seinem Buch schreibt Hopkins: «Endlich ist es offiziell. Meine Lebensgeschichte ist voller Adrenalin. Ich schreibe über meine Verletzungen, meinen Kampf durch die Sucht und eine Liebesgeschichte, die jedem Leser Lust auf noch mehr macht.»

Seine Fans waren auf Anhieb aus dem Häuschen und baten ihn um signierte Lektüren. Noch dauert es aber fast zwei Monate, bis das Werk in die Buchhandlungen kommt.