Lorenzo Savadori über Viñales: «Das lässt mich kalt»

Aprilia-Pilot Lorenzo Savadori lässt sich von den Berichten um eine mögliche Aprilia-Verpflichtung von Maverick Viñales für 2022 nicht beirren. Der Italiener konzentriert sich lieber auf seine eigene Performance.

Seit Maverick Viñales seine vorzeitige Vertragsauflösung mit Yamaha auf Ende Jahr bestätigt hat, wird eifrig über die Zukunft des Spaniers spekuliert. Ein Wechsel zu Aprilia steht dabei hoch im Kurs, auch wenn es dem 26-Jährigen dort schwer fallen wird, den langersehnten MotoGP-WM-Titel zu gewinnen.

Lorenzo Savadori lässt sich von den Gerüchten um den aktuellen WM-Sechsten nicht aus der Ruhe bringen. Der Italiener, der die zweite Aprilia RS-GP neben Aleix Espargaró steuert und bei einer Viñales-Verpflichtung weichen müsste, erklärte bei seinem Besuch im Fahrerlager der italienischen CIV-Meisterschaft in Imola den Kollegen von «GPOne.com»: «Mich interessiert das Transfer-Geschwätz der letzten Tage nicht, mein Job ist es, zu kämpfen.»

«Es liegen noch viele Grands Prix vor uns und ich werde bis Ende 2021 mein Bestes geben. Das Wichtigste ist, dass ich in der MotoGP bleibe und meine Beziehung zu Noale wird unabhängig davon weitergehen. Meine Gedanken sind bereits beim Doppel-Grand-Prix auf dem Red Bull Ring, wo ich bisher nur in der MotoE gefahren bin», fügt der 28-Jährige an.

«Die RS-GP hat sich im Vergleich zu den vorherigen Versionen stark verbessert», lobt Savadori die Arbeit der Mannschaft aus Noale. «Bislang war sie auf allen Arten von Strecken und bei allen Bedingungen schnell, was natürlich positiv ist. Wenn man auf die Tests in Sepang vor zwei Jahren zurückblickt, haben die Techniker in der Zwischenzeit ein beachtliches aerodynamisches Update vorgenommen. Die beiden Motorräder scheinen nichts miteinander zu tun zu haben.»

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.