Anzahl MotoGP-Rennen: Kein Vergleich mit der Formel 1

MotoGP-Champion Joan Mir und Yamaha-Star Fabio Quartararo gehen der Frage nach, wie viele Rennen der WM-Kalender umfassen darf. Dabei werfen sie auch einen Blick auf die Formel 1.

Der jüngste MotoGP-Kalender umfasst 19 WM-Termine, hinzu kommt, dass der Argentinien-GP in Termas de Río Hondo ohne Datum aufgeführt wird, genauso wie der «Mandalika International Street Circuit» in Indonesien weiter als Reservestrecke genannt wird. Allerdings werden beide keinen Platz mehr im Kalender finden.

Dass auch mehr als 19 WM-Runden möglich sind, zeigt der Blick auf die Vierrad-Königsklasse: In der Formel 1 ist CEO Stefano Domenicali bestrebt, den Rekord-Kalender mit 23 Terminen i diesem Jahr durchzuziehen. Doch der Vergleich hinkt, wie Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo in Assen betonte. Der WM-Leader erklärte: «Klar hat die Formel 1 mehr Rennen, aber ich denke, es ist nicht das Gleiche, denn es ist etwas Anderes, wenn man auf dem Bike einen Crash einstecken muss.»

«Ich kann mich noch erinnern, wie kalt es 2019 in Valencia war, deshalb war es wirklich schwierig, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Natürlich kann man das verbessern, wenn man in wärmeren Gefilden unterwegs ist. Aber ich denke, wir sollten den WM-Kalender nicht noch verlängern», fügte der 22-Jährige aus Nizza an.

Weltmeister Joan Mir sieht das ähnlich. «Die Bedingungen sind auf dem Bike wichtiger als etwa bei der Formel 1», schloss sich der 23-Jährige der Meinung seines Gegners an. «Ich habe zwar keine Probleme damit, Rennen zu fahren, denn ich liebe das Rennfahren. Aber noch mehr Grands Prix zu bestreiten wäre ziemlich hart – und zwar nicht nur für uns Fahrer.»

«Alle, die in der MotoGP arbeiten, würden noch mehr Tage unterwegs und damit nicht bei ihren Familien sein. Und wir wollen ja sehr lange in der WM mitfahren und nicht nur wenige Jahre bestreiten, deshalb ist es wichtig, dass wir die Situation gut managen», ergänzte der Suzuki-Werksfahrer.

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.

Der MotoGP-Kalender 2021 (Stand 6. Juli)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Circuit of the Americas/USA

17. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Sepang/MAL

07. November: Portimão/P

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen

** Homologation noch ausstehend