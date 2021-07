Tokio 2020: Das interessiert die MotoGP-Stars 23.07.2021 - 08:21 Von Nora Lantschner

© motogp.com Fabio Quartararo: Trotz der Schwimmeinlage in Portimão kein Fan der Sommerspiele © KTM/Rob Gray (Polarity Photo) Beim Portugiesen Miguel Oliveira kommt der Nationalstolz durch

Mit einem Jahr Verspätung werden am heutigen Freitag in Tokio die XXXII. Olympischen Sommerspiele offiziell eröffnet. Bei welcher Entscheidung werden Marc Márquez, Quartararo, Oliveira, Rossi und Co. mitfiebern?