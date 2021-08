Spielberg: Bagnaia im FP3 vorn, Zarco-Zeit unerreicht

Francesco «Pecco» Bagnaia beendete das FP3 des Österreich-GP auf Platz 1, sein Ducati-Kollege Johann Zarco hielt sich mit seiner FP1-Bestzeit an der Spitze der kombinierten Zeitenliste. Marc Márquez als Vierter im Q2.

Nach dem nassen FP2 präsentierte sich der Red Bull Ring am Samstagvormittag trocken, die Sonne schob sich durch die Wolken. Bei 22 Grad Luft- und 24 Grad Asphalttemperatur kündigt sich für die 20 verbliebenen MotoGP-Stars um kurz vor 10 Uhr eine spannende FP3-Session an. Lorenzo Savadori, der am Montag am Knöchel operiert worden war, schaute von der Aprilia-Box aus zu.

Die Aufgabenstellung war klar: Nur die Top-10 der Gesamtwertung aus FP1, FP2 und FP3 steigen direkt ins Qualifying 2 (Beginn: 14.35 Uhr) auf. Alle Fahrer, die sich auf den Rängen 11 bis 20 klassieren, müssen ins Qualifying 1 (14.10 Uhr), das ebenfalls 15 Minuten dauert und noch zwei Q2-Tickets vergibt.

Zur Erinnerung: Pramac-Ducati-Ass Johann Zarco sorgte im gestrigen FP1 mit einer 1:22,827 min für eine All-Time-Lap-Record auf dem 4,318 km langen Highspeed-Kurs mit seinen drei Links- und sieben Rechtskurven.

Im FP3 fielen die Zeiten schnell: Schon nach drei Runden unterboten Fabio Quartararo, Jorge Martin, Pecco Bagnaia und Pol Espargaró auf Medium-Reifen ihre persönlichen Bestzeiten des Vortages. Quartararo lag als Schnellster der Session zu diesem Zeitpunkt allerdings noch immer 0,760 sec hinter der FP1-Rekord-Runde von Zarco.

Red Bull-KTM-Star Brad Binder schob sich dann mit einem harten Vorderreifen und einem weichen Hinterreifen als Achter in die Top-10 nach vorne. Enea Bastianini hatte dagegen schon nach zehn Minuten ein Problem in Kurve 1.

Nach einer guten Viertelstunde schob sich Marc Márquez als Siebter zurück in die Top-10. Aleix Espargaró musste dann einen Schreckmoment überstehen und fuhr in Kurve 4 geradeaus ins Kiesbett. Joan Mir verbesserte sich (noch auf Medium-Medium) auf Rang 2.

Als noch knapp 20 Minuten auf der Uhr standen, ging Quartararo mit einem frischen Soft-Hinterreifen auf Zeitenjagd: Mit seiner 1:22,975 min kam er bis auf 0,148 sec an die Freitagsbestzeit seines Landsmanns heran.

In den finalen zwölf Minuten folgten die entscheidenden Attacken im Kampf um den direkten Q2-Aufstieg: Aleix Espargaró brachte seine Aprilia vorläufig bis auf Rang 3. Marc Márquez hängte sich zunächst an das Heck der GSX-RR von Alex Rins und verbesserte sich auf den sechsten Platz.

Die Top-10 fünf Minuten vor Schluss: Zarco, Quartararo, Aleix Espargaró, Bagnaia, Mir, Marc Márquez, Nakagami, Martin, Miller und Pol Espargaró.

Bagnaia war drei Minuten vor Schluss auf Bestzeitkurs, er blieb in der kombinierten Zeitenliste zwar 0,047 sec hinter Zarco, sicherte sich aber den ersten Rang im FP3-Klassement. Valentino Rossi, der sich den VR46-Schüler als Referenz genommen hatte, kratzte als Elfter kurzzeitig an den Q2-Plätzen, fiel im Finish aber noch auf Platz 15 zurück.

Jack Miller stürmte auf Platz 5 und Brad Binder buchte als Neunter einen Q2-Platz. Das Repsol-Honda-Duo war im Synchronflug unterwegs, Pol Espargaró schaffte Rang 10, Marc Márquez fuhr direkt hinter seinem Teamkollegen auf Platz 4. Martin stürzte im letzten Versuch über das Vorderrad in Kurve 10. Damit muss der Steiermark-GP-Sieger ins Q1.

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, FP3 (14. August):

1. Bagnaia, Ducati, 1:22,874 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,094

3. Zarco, Ducati, + 0,138

4. Marc Márquez, Honda, + 0,258

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,264

6. Miller, Ducati, + 0,371

7. Mir, Suzuki, + 0,446

8. Nakagami, Honda, + 0,488

9. Binder, KTM, + 0,579

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,607

11. Rins, Suzuki, + 0,608

12. Marini, Ducati, + 0,653

13. Martin, Ducati, + 0,684

14. Oliveira, KTM, + 0,803

15. Rossi, Yamaha, + 0,813

16. Alex Márquez, Honda, + 0,821

17. Lecuona, KTM, + 0,832

18. Bastianini, Ducati, + 1,159

19. Petrucci, KTM, + 1,200

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,319

MotoGP, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (14. August):

1. Zarco, Ducati, 1:22,827 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,047 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,141

4. Marc Márquez, Honda, + 0,305

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,311

6. Miller, Ducati, + 0,418

7. Mir, Suzuki, + 0,493

8. Nakagami, Honda, + 0,535

9. Binder, KTM, + 0,626

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,654

11. Rins, Suzuki, + 0,655

12. Marini, Ducati, + 0,700

13. Martin, Ducati, + 0,731

14. Oliveira, KTM, + 0,850

15. Rossi, Yamaha, + 0,860

16. Alex Márquez, Honda, + 0,868

17. Lecuona, KTM, + 0,879

18. Bastianini, Ducati, + 1,206

19. Petrucci, KTM, + 1,247

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,366

Moto3, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (14. August):

1. Guevara, GASGAS, 1:35,838 min

2. Öncü, KTM, + 0,066 sec

3. Garcia, GASGAS, + 0,069

4. Rodrigo, Honda, + 0,119

5. McPhee, Honda, + 0,208

6. Alcoba, Honda + 0,214

7. Foggia, Honda, + 0,237

8. Fenati, Husqvarna, + 0,263

9. Sasaki, KTM, + 0,297

10. Masia, KTM, + 0,333

11. Binder, Honda, + 0,377

12. Salac, KTM, + 0,415

13. Suzuki, Honda, + 0,441

14. Acosta, KTM, + 0,451

15. Migno, Honda, + 0,528



Ferner:

22. Kofler, KTM, + 0,862