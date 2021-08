Alex Rins (14.): «Wir haben einen Fehler gemacht»

Alex Rins kann das Tempo seines Teamkollegen Joan Mir aktuell nicht mitgehen. Dazu kommen taktische Fehler. In Spielberg wechselte er zu früh das Motorrad. Am Ende wurde der Spanier 14.

«Das war ein verrücktes Rennen», sagte Alex Rins. Damit bestätigte der Suzuki-Fahrer das, was alle Zuschauer am Red Bull Ring oder daheim vor den Fernsehern gesehen hatten. Für den Spaneir lief das Rennen aber nicht nach Plan - mal wieder. Er verpokerte sich, kam zu früh in die Box, um auf Regenreifen zu wechseln und wurde 14.

«Ich habe mich entschieden, mit Jack Miller zusammen in die Box zu gehen und das war schade», sagte Rins. «Der Regen hat wieder aufgehört und hat dann wieder angefangen. Wir haben einen Fehler gemacht und müssen jetzt in Silverstone zeigen, dass wir es besser können.»

Projektleiter Shinichi Sahara bestätigte Rins' Aussagen: «Alex war wohl etwas zu früh in der Box. Aber die Situation war schwer einzuschätzen. Man weiß nie, wie viel Regen tatsächlich fällt. Vor dem Niederschlag war es für ihn auch schon schwierig.»

Der Technische Direktor Ken Kawauchi ergänzte: «Alex hatte Probleme. Wir haben gemerkt, dass wir nicht so konkurrenzfähig sind, wie wir es gerne gewesen wären. Wir müssen uns das anschauen und uns steigern. Die Daten werden uns helfen und dann werden wir uns in den nächsten Rennen zurückmelden.»

Für Rins war es der nächste Rückschlag im Vergleich zu seinem Teamkollegen Joan Mir, der Vierter wurde. In der WM-Wertung beträgt sein Rückstand inzwischen 90 Punkte. Immerhin blieb er nach der zeitweise verkorksten Saison wieder sitzen und sammelte zwei Zähler.

Ergebnisse MotoGP Red Bull Ring, 15. August 2021:

1. Brad Binder (ZA), KTM, 28 Runden in 40:43,928 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +12,991 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +14,570

4. Joan Mir (E), Suzuki, +15,623

5. Luca Marini (I), Ducati, +17,831

6. Iker Lecuona (E), KTM, +17,952

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +19,650

8. Valentino Rossi (I), Yamaha, +20,150

9. Alex Márquez (E), Honda, +20,692

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +21,270

11. Jack Miller (AUS), Ducati, +28,144

12. Danilo Petrucci (I), KTM, +28,193

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,603

14. Alex Rins (E), Suzuki, +33,642

15. Marc Márquez (E), Honda, +38,459

16. Pol Espargaró (E), Honda, +43,384

17. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, +55,950

– Miguel Oliveira (P), KTM, 6 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 10 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 22 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.