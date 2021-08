Spannende Insights: Der Silverstone-GP im Überblick

Seit 2010 wird der British-GP nach 23 Jahren Pause wieder in Silverstone ausgetragen. Doch MotoGP-Jünglinge wie Fabio Quartararo konnten in der Vergangenheit nur wenige Rennkilometer auf der Strecke fahren.

Der erste Silverstone-GP wurde 1977 ausgetragen, damals entschied Pat Hennen (Suzuki) das 500-ccm-Rennen für sich. 1987 wechselte der Austragungsort des Britischen Grand Prix nach Donington Park, erst 2010 kehrte der GP-Tross auf den heutigen 5,9 km langen Silverstone Circuit zurück.

2021 wird die «premier class» zum insgesamt 20. Mal ein Rennen in Silverstone austragen, nachdem der Grand Prix 2020 Corona-bedingt abgesagt worden war. Vor drei Jahren fanden in Silverstone ebenfalls keine Rennen statt. Damals war der Asphalt der Strecke überarbeitet worden, doch aufgrund der mangelhaften Drainage und der starken Regenfälle wurden die Rennen aller drei GP-Klassen abgesagt. Im Jahr darauf wurde die Fahrbahn erneut asphaltiert, diesmal mit besserem Ergebnis.

2019 gab der aktuelle WM-Leader Fabio Quartararo sein Debüt in der Königsklasse. Im Qualifying des British-GP erreichte er damals den vierten Platz, sein Rennen endete jedoch bereits in der ersten Kurve. Alex Rins (Suzuki) hatte am Start einen Wackler, der den Yamaha-Werksfahrer dermaßen überraschte, dass er das Gas schloss und einen Highsider fabrizierte.

Dementsprechend wird Quartaro am Sonntag ohne nennenswerte Rennerfahrung auf dem Silverstone Circuit in das 20 Runden lange Rennen starten. Doch die Zeichen stehen gut, Yamaha ist mit sieben Siegen auf der Strecke der erfolgreichste Hersteller in der Königsklasse, gefolgt von Suzuki (6) und Honda (5). Etwas abgeschlagen liegen die «Roten» auf Platz 4, denn Ducati holte 2017 mit Andrea Doviziso bisher nur einen einzigen Sieg.

Den bisher letzten Sieg beim Silverstone-GP schnappte sich vor zwei Jahren Alex Rins, er ist neben Jorge Lorenzo (2010, 2012, 2013 in der MotoGP), Marc Márquez (2010 125 ccm, 2014 MotoGP) und Maverick Viñales (2012 Moto3, 2016 MotoGP) auch der einzige Fahrer, der mehr als ein Rennen in England für sich entscheiden konnte (2014 Moto3, 2019 MotoGP), seit die MotoGP-WM nach Silverstone zurückkehrte.

Zuvor waren dort mit jeweils sechs Triumphen Ángel Nieto (sechs 125er-Siege) und Kork Ballington (je drei 250er- und 350er-Siege) die erfolgreichsten Fahrer. In der «premier class» war neben Lorenzo auch Kenny Roberts dreimal erfolgreich.

Der nächstjährige Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales feierte 2016 in Silverstone übrigens nicht nur seinen ersten Triumph in der Königsklasse, sondern holte gleichzeitig den ersten Sieg für Suzuki seit 2007.

Wegen der einstündigen Zeitverschiebung beginnen die Sessions für Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz später als gewohnt, das erste freie Training der Moto3-Klasse startet am Freitag um 10 Uhr.

Der Zeitplan für den Silverstone-GP 2021 (MESZ):

Freitag, 27. August 2021

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP1

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP1

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP1



14.15 – 14.55 Uhr: Moto3, FP2

15.10 – 15.55 Uhr: MotoGP, FP2

16.10 – 16.50 Uhr: Moto2, FP2



Samstag, 28. August 2021

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP3

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP3

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP3



13.35 – 13.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

14.00 – 14.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

14.30 – 15.00 Uhr: MotoGP, FP4

15.10 – 15.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

16.10 – 16.35 Uhr: Moto2, Qualifying 1

16.35 – 16.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Sonntag, 29. August 2021

10.00 – 10.20 Uhr: Moto3, Warm-up

10.30 – 10.50 Uhr: MotoGP, Warm-up

11.00 – 11.20 Uhr: Moto2, Warm-up



Startzeiten

12.20 Uhr: Moto3, Rennen (17 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (20 Runden)

15.30 Uhr: Moto2, Rennen (18 Runden)