Brad Binder: Hilft nicht, den Bildschirm anzustarren 09.09.2021 - 16:53 Von Maximilian Wendl

© Gold & Goose Brad Binder ist aktuell WM-Sechster

Brad Binder hat im MotorLand Aragón schon einige beachtliche Ergebniss eingefahren. In der MotoGP-Klasse sollte es bislang jedoch noch nicht klappen. Das will der KTM-Pilot an diesem Rennwochenende ändern.