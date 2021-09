Aragón, FP3: Quartararo vorne, Márquez stürzt erneut

Nach FP3 liegt im MotorLand Aragón MotoGP-WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) auf Platz 1. Die Top-4 trennen nur 0,058 sec, beide Márquez-Brüder verzeichneten einen späten Sturz.

Die Aufgabenstellung war bei besten Verhältnissen und 26 Grad Asphalttemperatur klar: Nur die Top-10 der Gesamtwertung aus FP1, FP2 und FP3 steigen direkt ins Qualifying 2 (Beginn 14.35 Uhr) auf. Alle MotoGP-Piloten, die sich auf den Rängen 11 bis 22 klassieren, müssen ins Qualifying 1 (ab 14.10 Uhr), das ebenfalls 15 Minuten dauert und noch zwei Q2-Tickets vergibt.

Nach zehn Minuten kratzte Joan Mir, der am Freitagnachmittag noch auf einen frischen Soft-Reifen verzichtet hatte, als Elfter an den Top-10 der Gesamtwertung. Im FP3-Klassement lag der Suzuki-Werksfahrer mit der 1:48,161 min 0,063 sec hinter LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami auf Platz 2. Bis auf Mir hatte nach 25 Minuten noch kein anderer Fahrer seine Freitagszeit unterboten.

Zur Erinnerung: Die FP2-Bestzeit von Jack Miller (Ducati) war eine 1:47,613 min. Der sechs Jahre alte All-Time-Lap-Record im MotorLand Aragón, gehalten von Repsol-Honda-Star Marc Márquez, steht bei 1:46,635 min. Den Rundenrekord im Rennen fuhr Franco Morbidelli (Yamaha) im Vorjahr in 1:48,089 min.

Als noch 20 Minuten auf der Uhr standen, packte Nakagami den ersten frischen Soft-Hinterreifen aus und setzte in 1:47,317 min die neue Richtzeit. Der Japaner, im Vorjahr Pole-Setter in Aragón, lag damit 0,093 min vor Mir, der die Miller-Zeit ebenfalls schon unterboten hatte.



Aprilia-Neuzugang Maverick Viñales fand bei seiner ersten Zeitenjagd am Samstag im Vergleich zum Vortag gleich sechs Zehntel, was ihn zwischenzeitlich auf Rang 13 der kombinierten Zeitenjagd nach vorne brachte. Alex Márquez verbesserte sich auf Rang 4, eine knappe Viertelstunde vor Ende zeigte sich dann auch Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira als Sechster in den vorläufigen Q2-Plätzen.



Dann schaltete Fabio Quartararo in den Zeitenjagd-Modus: Seine erste fliegende Runde brachte ihn auf Rang 2, im nächsten Umlauf übernahm der WM-Leader in 1:47,046 min die Spitze. Direkt dahinter schob sich sein Teamkollege Cal Crutchlow auf Rang 3 (+ 0,308 sec).



Knapp acht Minuten vor Schluss setzte sich Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia mit einem starken letzten Sektor in 1:46,984 min auf Platz 1. Valentino Rossi, der sich einmal mehr seinen Schützling als Referenz gekrallt hatte, machte einen Sprung vom Ende des Klassements in die Top-10.



In der nächsten Runde war es Marc Márquez, der auf dem Vormarsch war: Platz 3 (+ 0,201 sec). Fünf Minuten und damit die entscheidenden Zeitenjagden standen aber noch aus – und Joan Mir war gleich noch einem 0,002 sec schneller als Bagnaia!



Im Finish folgte eine persönliche Bestzeit auf die nächste, absolute Sektorbestzeiten zeigten nur Fabio Quartararo und Jorge Martin – und Quartararo setzte eine neue Bestzeit. Alex Márquez sorgte mit einem Sturz in Kurve 12 für gelbe Flaggen in Sektor 3.



Aleix Espargaró schob sich noch auf Rang 2, Rossi verpasste den Q2-Einzug als 15. trotz seines Musterschülers Bagnaia (4.) als Referenz. Marc Márquez stürzte in seinem letzten Versuch in Kurve 14, hielt sich als Achter aber in den Top-10.

MotoGP, Aragón, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (11. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:46,926 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,023 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,056 sec

4. Bagnaia, Ducati, + 0,058

5. Miller, Ducati, + 0,133

6. Martin, Ducati, + 0,194

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,208

8. Marc Márquez, Honda, + 0,259

9. Nakagami, Honda, + 0,330

10. Bastianini, Ducati, + 0,350

11. Zarco, Ducati, + 0,402

12. Crutchlow, Yamaha, + 0,427

13. Oliveira, KTM, + 0,463

14. Rins, Suzuki, + 0,470

15. Rossi, Yamaha, + 0,625

16. Alex Márquez, Honda, + 0,747

17. Viñales, Aprilia, + 0,863

18. Binder, KTM, + 0,879

19. Lecuona, KTM, + 0,903

20. Marini, Ducati, + 1,167

21. Petrucci, KTM, + 1,425

22. Dixon, Yamaha, + 1,496

Moto3, Aragón, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (11. September):

1. Foggia, Honda, 1:58,051 min

2. Guevara, GASGAS, + 0,025 sec

3. Darryn Binder, Honda, + 0,101

4. Rodrigo, Honda, + 0,108

5. Öncü, KTM, + 0,173

6. Garcia, GASGAS, + 0,269

7. Antonelli, KTM, + 0,347

8. Fellon, Honda, + 0,364

9. Acosta, KTM, + 0,381

10. Migno, Honda, + 0,385

11. Masia, KTM, + 0,428

12. Artigas, Honda, + 0,442

13. Fenati, Husqvarna, + 0,518

14. Alcoba, Honda, + 0,568

15. Tatay, KTM, + 0,648



Ferner:

23. Kofler, KTM, + 1,524