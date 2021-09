Fabio Quartararo: Richtige Attitüde – kein Desaster

Rang 8 im MotorLand Aragón ist das zweitschlechteste Ergebnis für MotoGP-WM-Leader Fabio Quartararo in dieser Saison. «Es war klar, dass ich auch mal Punkte einbüßen werde», hielt das Yamaha-Ass fest.

Sein Vorsprung in der Weltmeisterschaft hat sich in Aragonien von 62 auf 53 Punkte reduziert. Trotzdem könnte Fabio Quartararo die kommenden Rennen in Misano und Austin aussetzen und würde dennoch vorne bleiben. Unter diesen Vorzeichen ist für den Franzosen der achte Platz im MotorLand verschmerzbar. Obwohl er sich für Startplatz 3 qualifiziert hatte, ging es für «El Diablo» während der 23 Runden meistens rückwärts, zeitweise fuhr er nur auf Platz 10.

«Nach dem Warm-up hatte ich das Gefühl, ich könne um das Podium kämpfen», schilderte Quartararo. «Auch mit gebrauchten Reifen fühlte ich mich gut. Aber mein Reifen arbeitete von Beginn an nicht normal und es ging nur nach hinten für mich. Doch ich gab nie auf, auch wenn ich um Platz 7, 8 oder 9 kämpfte. Ich würde das Rennen nicht als Desaster bezeichnen, aber etwas lief schief. Der Hinterreifen fühlte sich bereits in der ersten Runde an, als wäre er 15 Runden alt.»

Es gibt die Vermutung im Yamaha-Werksteam, dass der fünffache Saisonsieger einen «Montagsreifen» von Michelin erwischt hat, wie es auch anderen Fahrern dieses Jahr schon passiert ist.

«Ich behaupte nicht, dass es am Reifen lag», meinte Fabio. «Ich kann nur sagen, dass ich das ganze Wochenende nie so ein Gefühl hatte, wie während des Rennens. Wir müssen uns die Daten genau anschauen, so etwas kann passieren. Ich konnte nicht gut bremsen, hatte keinen Grip, keine Traktion. Etwas ging also schief. Hinzu kommt, dass wir uns auf dieser Strecke mit dem Überholen sehr schwertun. Wir verlieren alleine zwischen Kurve 15 und Kurve 1 drei oder vier Zehntelsekunden. Diese Zeit muss ich in den Kurven wieder gutmachen, kann aber nicht überholen.»

«Mir war klar, dass ich von meinem Vorsprung auch mal ein paar Punkte einbüßen kann», erzählte Fabio. «Es ist lange her, dass ich Punkte verlor. Deshalb ist das kein Desaster. Wir müssen aber herausfinden, was passiert ist. Positiv ist, dass ich zeigen konnte, dass ich niemals aufgebe. Und wenn es auch nur um einen Punkt mehr geht. Diese Attitüde hilft mir im Titelkampf sehr.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen im Motorland Aragón © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Bagnaia und Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose M. Márquez, Bagnaia, Mir © Gold & Goose M. Márquez, Bagnaia, Mir © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Aragón/E:

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 41:44,422 min

2. Marc Márquez, Honda, +0,673 sec

3. Joan Mir, Suzuki, +3,911

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,269

5. Jack Miller, Ducati, +11,928

6. Enea Bastianini, Ducati, +13,757

7. Brad Binder, KTM, +14,064

8. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,575

9. Jorge Martin, Ducati, +16,615

10. Takaaki Nakagami, Honda, +16,904

11. Iker Lecuona, KTM, +17,124

12. Alex Rins, Suzuki, +17,710

13. Pol Espargaró, Honda, +19,680

14. Miguel Oliveira, KTM, +22,703

15. Danilo Petrucci, KTM, +25,723

16. Cal Crutchlow, Yamaha, +26,413

17. Johann Zarco, Ducati, +26,620

18. Maverick Vinales, Aprilia, +27,128

19. Valentino Rossi, Yamaha, +32,517

20. Luca Marini, Ducati, +39,073

– Jake Dixon, Yamaha, 22 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 13 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 214 Punkte. 2. Bagnaia 161. 3. Mir 157. 4. Zarco 137. 5. Miller 129. 6. Binder 117. 7. Aleix Espargaró 96. 8. Viñales 95. 9. Oliveira 87. 10. Marc Márquez 79. 11. Martin 71. 12. Rins 68. 13. Nakagami 64. 14. Pol Espargaró 55. 15. Alex Márquez 49. 16. Bastianini 45. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 250 Punkte 2. Yamaha 242. 3. Suzuki 174. 4. KTM 171. 5. Honda 135. 6. Aprilia 97.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 309 Punkte. 2. Ducati Lenovo 290. 3. Suzuki Ecstar 225. 4. Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory Racing 204. 6. Repsol Honda 141. 7. LCR Honda 113. 8. Aprilia Racing Team Gresini 100. 9. Tech3 KTM Factory Racing 75. 10. Esponsorama Racing Ducati 73. 11. Petronas Yamaha SRT 68.