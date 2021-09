Maverick Viñales zu Startverzicht: Emotionen zu stark

Die Tragödie um seinen in Jerez verunglückten Cousin Dean Berta Viñales traf Maverick schwer. Der Aprilia-Werksfahrer äußerte sich nun zu seiner Entscheidung, auf das MotoGP-Wochenende in Texas zu verzichten.

Aprilia teilte am späten Mittwochabend mit, dass Maverick Viñales sich gegen ein Antreten beim «Red Bull Grand Prix of the Americas» im texanischen Austin entschieden hatte. Denn erst am vergangenen Samstag war sein 15-jähriger Cousin Dean Berta Viñales in der elften Runde des ersten Supersport-300-WM-Laufs in Jerez tödlich verunglückt.

Von seinem neuen Arbeitgeber erhielt der 26-jährige Spanier volle Rückendeckung. «Die gesamte Familie von Aprilia Racing unterstützt seine Entscheidung und zeigt sich solidarisch mit Maverick und seinen Lieben. Es werden sich noch andere Momente bieten, um die vielversprechende Reise, auf die wir gemeinsam gegangen sind, fortzusetzen. Ein Weg, der in vollem Respekt vor den Menschen und ihren Gefühlen gegangen werden muss», stand in der offiziellen Pressemitteilung aus Noale.

Viñales war zwar nach Houston geflogen, trat dann aber umgehend wieder die Heimreise nach Spanien an, um zu seiner Frau Raquel und dem viermonatigen Töchterchen Nina zurückzukehren. Über seinen Instagram-Kanal ließ er wissen: «Danke an Aprilia, dass ihr Verständnis für meine Situation habt und so freundlich seid, sie zu akzeptieren.»

Dazu ergänzte der neunfache MotoGP-Sieger: «Ich wollte das Rennen für meinen kleinen Cousin fahren, aber gerade sind die Emotionen zu tief in mir. Das macht es für mich sehr schwierig, [von zu Hause] weg zu sein und fokussiert zu bleiben. Danke euch allen.»

Stand Fahrer-WM nach 14 von 18 Rennen:

1. Quartararo 234 Punkte. 2. Bagnaia 186. 3. Mir 167. 4. Zarco 141. 5. Miller 140. 6. Binder 124. 7. Aleix Espargaró 104. 8. Viñales 98. 9. Marc Márquez 92. 10. Oliveira 87. 11. Martin 71. 12. Nakagami 70. 13. Rins 68. 14. Pol Espargaró 64. 15. Bastianini 61. 16. Alex Márquez 50. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 275 Punkte 2. Yamaha 262. 3. Suzuki 184. 4. KTM 178. 5. Honda 148. 6. Aprilia 105.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 329 Punkte. 2. Ducati Lenovo 326. 3. Suzuki Ecstar 235. 4. Pramac Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 211. 6. Repsol Honda 163. 7. LCR Honda 120. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 89. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 68.