Offiziell: Maverick Viñales verzichtet auf Texas-GP

Es war zu erwarten: Maverick Viñales sieht sich außerstande, sieben Tage nach dem Tod seines Cousins Dean Berta beim Texas-GP für Aprilia an den Start zu gehen.

Der 26-jährige Maverick Viñales wird beim «Red Bull US GP» auf dem Circuit of the Americas (COTA) in Austin (Texas) nicht am Start stehen. Nur fünf Tage sind seit dem tragischen Todessturz von Dean Berta Viñales (15) in der elften Runde des Supersport-300-WM-Laufs in Jerez vergangen. Maverick war am Weekend sofort nach Jerez gereist, um seiner Familie beizustehen, denn sein Vater Ángel ist Besitzer des tief betroffenen Yamaha-R3-Teams.

Diese kurze Zeitspanne hat nicht ausgereicht, um Maverick auf andere Gedanken zu bringen. Maverick fehle nach dem Todesfall im engsten Familienkreis noch die nötige Gelassenheit und Abgeklärtheit, um ein MotoGP-Rennen bestreiten zu können, ließ Aprilia Racing heute am späten Abend verlauten.

Maverick bekommt bei seiner Entscheidung die volle Unterstützung und das bedingungslose Verständnis der Verantwortlichen von Aprilia Racing. Er werde bei den restlichen drei Rennen noch ausreichend Gelegenheit finden, das Bike und das Team aus Noale für 2022 richtig kennenzulernen, teilte der italienische Rennstall mit.

Aprilia wird in Texas nur mit Aleix Espargaró antreten. Denn Test- und Ersatzfahrer Lorenzo Savadori würde nicht mehr rechtzeitig für das FP1 in die USA kommen.