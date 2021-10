Francesco Bagnaia: Werde nicht überholen wie Aegerter

Francesco Bagnaia hat drei Rennen vor dem Ende der Weltmeisterschaft 50 Punkte Rückstand auf Fabio Quartararo. Seine Chancen, den Titel noch zu holen, sind gering. Deswegen will er aber kein unnötiges Risiko eingehen.

Um das Unmögliche doch noch möglich zu machen, greifen Rennpiloten oftmals auf riskante Überholmanöver zurück. Erst kürzlich verlor Dominique Aegerter den MotoE-Titelkampf, weil er an seinem Konkurrenten Jordi Torres vorbeigehen wollte und der Spanier dabei stürzte. Anschließend bekam Aegerter den Sieg aberkannt und verlor damit auch die Weltcup-Entscheidung.

In der MotoGP-Klasse hat Fabio Quartararo schon in Misano die Möglichkeit, sich zum Champion zu krönen. Nur Francesco Bagnaia kann den Yamaha-Piloten noch abfangen. Dazu müsste der Rückstand nach dem kommenden Rennwochenende bei maximal 50 Punkten bleiben, um die Minimalchance am Leben zu halten.

Quartararo sagt zum Titelkampf: «Der zweite Platz in Austin fühlte sich sogar besser an als ein Sieg, weil man weiß, dass man der Meisterschaft näherkommt, und es wieder ein Rennen weniger ist, das noch aussteht. Bei zehn verbleibenden Rennen schaut man noch nicht auf die WM-Wertung, aber jetzt sind es noch drei Rennen und wir nehmen Pecco Punkte ab.»

Ducati-Konkurrent Bagnaia rechnet sich kaum noch Chancen aus. Deswegen will er sich aber nicht auf Biegen und Brechen an Quartararo vorbeiboxen. «Ich versuche, diese große Lücke noch irgendwie zu schließen, auch wenn das unmöglich scheint. Ich denke, dass ich relaxter sein kann als Fabio. Ich werde aber so etwas nicht tun, wie Aegerter es getan hat. Wenn man die Möglichkeit hat, vorbeizugehen, dann kommt man vorbei und wenn nicht, dann ist es einfach zu riskant. In der MotoE waren es aber auch nur wenige Punkte Abstand. Ich habe 50 Punkte Rückstand, deswegen sollte ein solches Überholmanöver gar nicht in Frage kommen», sagte Bagnaia.

Quartararo denkt nur an den Titel: «Jetzt haben wir 50 Punkte Vorsprung und um ehrlich zu sein, in Misano werde ich nicht die besten Chancen haben. Dann probiere ich es eben in Portimao. Jetzt bin ich im Meisterschaftsmodus, aber wenn ich in Misano um den Sieg kämpfen kann, werde ich das tun, wir gehen Schritt für Schritt nach vorn. Ich komme meinem größten Traum näher. Den habe ich seit ich vier oder fünf Jahre alt bin.»

MotoGP-Ergebnis, Austin (3. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 20 Runden in 41:41,435 min

2. Quartararo, Yamaha, + 4,679 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 8,547

4. Rins, Suzuki, + 11,098

5. Martin, Ducati, + 11,752

6. Bastianini, Ducati, + 13,269

7. Miller, Ducati, + 14,722

8. Mir*, Suzuki, + 13,406

9. Binder, KTM, + 15,832

10. Pol Espargaró, Honda, + 20,265

11. Oliveira, KTM, + 23,055

12. Alex Márquez, Honda, + 24,743

13. Dovizioso, Yamaha, + 25,307

14. Marini, Ducati, + 26,853

15. Rossi, Yamaha, + 28,055

16. Lecuona, KTM, + 30,989

17. Nakagami, Honda, + 35,251

18. Petrucci, KTM, + 42,239

19. Morbidelli, Yamaha, + 49,854

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 15 Runden zurück



* = Strafe wegen unverantwortlicher Fahrweise, einen Platz zurückversetzt.

Stand Fahrer-WM nach 15 von 18 Rennen:

1. Quartararo 254 Punkte. 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Miller 149. 5. Zarco 141. 6. Binder 131. 7. Marc Márquez 117. 8. Aleix Espargaró 104. 9. Viñales 98. 10. Oliveira 92. 11. Martin 82. 12. Rins 81. 13. Bastianini 71. 14. Nakagami 70. 15. Pol Espargaró 70. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 30. 21. Rossi 29. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Dovizioso 3. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 291 Punkte 2. Yamaha 282. 3. Suzuki 197. 4. KTM 185. 5. Honda 173. 6. Aprilia 105.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo 351 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 349. 3. Suzuki Ecstar 256. 4. Pramac Racing 227. 5. Red Bull KTM Factory Racing 223. 6. Repsol Honda 194. 7. LCR Honda 124. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 101. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 72.