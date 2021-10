Francesco Bagnaia hofft: Yamaha hat im Regen Probleme

Francesco Bagnaia schloss den ersten Tag in Misano auf dem achten Platz ab. Seinen Rivalen im Kampf um die WM, Fabio Quartararo, distanzierte er deutlich. Allerdings traut der Ducati-Pilot dem ersten Eindruck nicht.

Der erste Etappensieg bei der möglichen WM-Entscheidung geht an den Herausforderer. Francesco Bagnaia hat Fabio Quartararo in der kombinierten Zeitenliste um 0,4 Sekunden geschlagen. Während der Italiener nach zwei Freien Trainings auf Q2-Kurs liegt, hat Quartararo zu kämpfen. Dieses Ergebnis ist aber nicht mehr als ein erster Eindruck, der nicht überbewertet werden sollte.

Bagnaia findet: «Ich weiß nicht, was das Problem bei Yamaha ist. Es ist aber auch nicht meine Sache. Ich konzentriere mich auf mein Motorrad und mit der Leistung bin ich sehr zufrieden.» Allerdings traut er dem Ergebnis nicht, denn er schiebt hinterher: «Fabio wird am Sonntag stark sein. Ich konzentriere mich aber nur auf meine Leistung. Ich habe es am Freitag nicht geschafft, eine perfekte Runde hinzubekommen. Rechnet man meine besten Sektoren zusammen, könnte ich über eine halbe Sekunde schneller sein.»

Dass die Ducati sowohl im Nassen als auch bei abtrocknender Strecke in Misano stark ist, haben Jack Miller und Johann Zarco eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Bagnaia weiter: «Verglichen mit dem GP von vor einem Monat ist es viel kühler. Diese Bedingungen sind mit jenen vom zweiten Testtag vergleichbar. Das ist kein Problem, aber es ist eben anders. Wir müssen dem Hinterreifen mehr Zeit geben, bis er auf Temperatur ist.»

Bagnaia, der 52 Zähler in der WM-Wertung Rückstand hat, sagt außerdem: «Der Freitag war keine Zeitverschwendung. Wir haben viele Dinge abgearbeitet. Wir werden unser Potenzial abrufen und werden aber auch darauf achten, wie sich Yamaha im Regen schlägt. Da haben sie größere Probleme.»

MotoGP Misano, kombinierte Zeiten nach FP2 (22. Oktober):

1. Miller, Ducati, 1:41,305 min

2. Zarco, Ducati, + 0,927 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,986

4. Lecuona, KTM, + 1,271

5. Oliveira, KTM, + 1,286

6. Marini, Ducati, + 1,296

7. Savadori, Aprilia, + 1,310

8. Bagnaia, Ducati, + 1,364

9. Petrucci, KTM, + 1,470

10. Martin, Ducati, + 1,504

11. Mir, Suzuki, + 1,537

12. Bastianini, Ducati, + 1,537

13. Alex Márquez, Honda, + 1,574

14. Marc Márquez, Honda, + 1,578

15. Rins, Suzuki, + 1,639

16. Quartararo, Yamaha, + 1,792

17. Binder, KTM, + 1,932

18. Pirro, Ducati, + 2,108

19. Pol Espargaró, Honda, + 2,165

20. Morbidelli, Yamaha, + 2,280

21. Viñales, Aprilia, + 2,374

22. Rossi, Yamaha, + 2,484

23. Nakagami, Honda, + 2,770

24. Dovizioso, Yamaha, + 3,338