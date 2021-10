Valentino Rossi (22.): «Wir suchen ein Double»

Das letzte Heimrennen als MotoGP-Pilot fordert Valentino Rossi auf und neben der Strecke, was der Yamaha-Star mit Humor nimmt. Am Freitag landete er in Misano allerdings nur auf dem 22. Platz.

Die Yamaha-Piloten hatten am Freitag auf abtrocknender Piste einmal mehr Mühe. Auf richtig nasser Fahrbahn am Vormittag kam auch Valentino Rossi als Zwölfter noch besser zurecht. Am Nachmittag musst sich der «Dottore» auf seiner Heimstrecke allerdings mit dem 22. Rang begnügen.

«Ich war recht schnell, ich hatte ein gutes Gefühl mit dem Bike und war nicht so weit weg von den Top-10. Das war nicht so schlecht», meinte der 42-jährige Superstar zu seinem FP1. «Leider hatten wir am Nachmittag diese gemischten Bedingungen, bei denen wir sehr leiden. Wenn die Strecke anfängt abzutrocknen, haben wir immer Probleme. Es wird dann sehr schwierig, das Motorrad zu fahren. Am Nachmittag war ich also nicht sehr schnell», fasste er zusammen.

Nur Ducati, Aprilia und KTM brachten in der kombinierten Zeitenliste des Freitags Fahrer in die Top-10 – allesamt Hersteller, die auf den V4-Motor setzen. «Ich weiß nicht, ob es am Motor liegt», zögerte Rossi. «Wenn die Strecke ganz nass ist, funktioniert unser Motorrad nicht schlecht. Da sind wir ziemlich konkurrenzfähig. Wenn die Strecke aber abtrocknet, haben wir große Mühe. Meiner Meinung nach liegt es daran, dass wir die Reifen nicht richtig zum Arbeiten bringen, vor allem den Hinterreifen. Dadurch haben wir keinen großartigen Grip. Ich weiß aber nicht, ob es am Motor oder etwas anderem liegt. An diesem Aspekt müsste Yamaha aber arbeiten.»

Unabhängig von den Ergebnissen steht Rossi in Misano an diesem Wochenende im Mittelpunkt: Der Emilia Romagna-GP ist das letzte Heimrennen des neunfachen MotoGP-Weltmeisters und 115-fachen GP-Siegers.

Würde «Vale» die Zeit gerne anhalten oder hätte er es am liebsten schon hinter sich? «Es ist ein bisschen schwierig», räumte er ein. «Denn als Fahrer muss ich mich konzentrieren, um am Wochenende so gut wie möglich zu sein. Es gibt aber auch viele andere Dinge, nach denen ich gefragt werde, die ich tun sollte, die wichtig sind, weil es eben meine letzten Rennen sind... Ich habe mir schon überlegt, dass die einzige Möglichkeit ein Double wäre. Damit ich, also mein wahres Ich das Motorrad fährt und sich nur auf die Performance konzentriert, und ein anderer, der gleich aussieht, die ganzen anderen Dinge erledigt. Wir suchen gerade einen Doppelgänger», grinste er.

Wieder ernst ergänzte der Italiener: «Ich habe gemischte Gefühl, aber es ist trotzdem schön. Hoffentlich scheint am Sonntag die Sonne. Es wird schön, vor den Fans zu fahren, um sich zu verabschieden.»

MotoGP Misano, kombinierte Zeiten nach FP2 (22. Oktober):

1. Miller, Ducati, 1:41,305 min

2. Zarco, Ducati, + 0,927 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,986

4. Lecuona, KTM, + 1,271

5. Oliveira, KTM, + 1,286

6. Marini, Ducati, + 1,296

7. Savadori, Aprilia, + 1,310

8. Bagnaia, Ducati, + 1,364

9. Petrucci, KTM, + 1,470

10. Martin, Ducati, + 1,504

11. Mir, Suzuki, + 1,537

12. Bastianini, Ducati, + 1,537

13. Alex Márquez, Honda, + 1,574

14. Marc Márquez, Honda, + 1,578

15. Rins, Suzuki, + 1,639

16. Quartararo, Yamaha, + 1,792

17. Binder, KTM, + 1,932

18. Pirro, Ducati, + 2,108

19. Pol Espargaró, Honda, + 2,165

20. Morbidelli, Yamaha, + 2,280

21. Viñales, Aprilia, + 2,374

22. Rossi, Yamaha, + 2,484

23. Nakagami, Honda, + 2,770

24. Dovizioso, Yamaha, + 3,338

MotoGP-Ergebnis, FP1, Misano (22. Oktober):

1. Zarco, Ducati, 1:42,374 min

2. Marc Márquez, Honda, + 1,417 sec

3. Miller, Ducati, + 1,625

4. Martin, Ducati, + 1,667

5. Morbidelli, Yamaha, + 1,680

6. Bagnaia, Ducati, + 1,809

7. Oliveira, KTM, + 1,869

8. Petrucci, KTM, + 1,950

9. Lecuona, KTM, + 2,031

10. Mir, Suzuki, + 2,139

11. Marini, Ducati, + 2,201

12. Rossi, Yamaha, + 2,377

13. Pirro, Ducati, + 2,514

14. Alex Márquez, Honda, + 2,637

15. Pol Espargaró, Honda, + 2,830

16. Rins, Suzuki, + 2,847

17. Viñales, Aprilia, + 3,071

18. Quartararo, Yamaha, + 3,103

19. Bastianini, Ducati, + 3,242

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,282

21. Dovizioso, Yamaha, + 3,507

22. Nakagami, Honda, + 3,672

23. Binder, KTM, + 3,778

24. Savadori, Aprilia, + 4,592