Valencia, Q1: Alex Rins und Brad Binder weiter

Alex Rins (Suzuki) und Brad Binder (KTM) zogen beim Saisonfinale in Valencia noch ins Q2 ein. MotoGP-Rückkehrer Andrea Dovizioso (Yamaha) verpasste dieses Ziel als Dritter knapp.

Nach seinem heftigen Abflug im FP3 fehlte Pol Espargaró im Qualifying, der 30-jährige Spanier befand sich für weitere Untersuchungen noch im Krankenhause «9 de Octubre» von Valencia. Laut jüngsten Informationen des Repsol Honda Teams zog er sich aber keine ernsthaften Verletzungen zu.



Weil das Honda-Werksteam somit keinen Fahrer mehr auf die Strecke schickte, kämpften im Q1 also nur noch zehn Fahrer um die letzten zwei Q2-Tickets für das Saisonfinale auf dem 4,005 km langen Circuit Ricardo Tormo.



Alex Rins, der den direkten Q2-Einzug am Vormittag als Elfter um gerade einmal 0,041 sec verpasst hatte und im FP4 als Dritter überzeugte, setzte sich im Qualifying 1 an der Spitze fest. Mit einer 1:30,657 min lag der Suzuki-Werksfahrer zur Halbzeit der 15-minütigen Session 0,287 sec vor Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder. Dahinter folgten dessen Markenkollegen Danilo Petrucci und Iker Lecuona.



Im zweiten Run schien Andrea Dovizioso kurz auf dem angestrebten zweiten Rang auf, aber Binder legte nach und verdrängte den 35-jährigen Italiener wieder aus den Q2-Plätzen. LCR-Honda-Pilot Alex Márquez stürzte in Kurve 2. Rins schraubte seine eigene Bestzeit im letzten Versuch noch auf eine 1:30,673 min nach unten.

MotoGP-Ergebnis Valencia, Q1 (13. November):

1. Rins, Suzuki, 1:30,673 min

2. Binder, KTM, + 0,115 sec

3. Dovizioso, Yamaha, + 0,186

4. Viñales, Aprilia, + 0,318

5. Lecuona, KTM, + 0,321

6. Petrucci, KTM, + 0,372

7. Marini, Ducati, + 0,400

8. Bastianini, Ducati, + 0,512

9. Alex Márquez, Honda, + 0,578

10. Oliveira, KTM, + 0,646



Keine Zeit: Pol Espargaró, Honda