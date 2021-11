Takaaki Nakagami (Honda): «Habe ich nicht verstanden»

Für Taka Nakagami endete die Saison in Valencia enttäuschend. Als er gegen Valentino Rossi um den letzten Top-10-Platz kämpfte, verabschiedete sich der LCR Honda-Pilot in Runde 5 mit einem Sturz vorzeitig aus dem Rennen.

Takaaki Nakagami war für das Saisonfinale in Valencia guter Hoffnung, nachdem er im vierten freien Training, das von den Piloten als Rennsimulation genutzt wird, die Bestzeit gesetzt hatte. Von Startplatz 9 verlor der LCR Honda-Pilot jedoch zu Rennbeginn zwei Positionen und fand sich im Zweikampf mit Valentino Rossi (Petronas Yamaha) wieder.

In Runde 5 endete das Rennen des Japaners schließlich frühzeitig, als ihm beim Anbremsen auf Kurve 6 das Vorderrad einklappte. «Der Sturz geschah ohne Vorwarnung, ich habe in dem Moment nicht verstanden, was passiert ist», zeigte sich Nakagami verblüfft. «Nach dem Rennen haben das Team und ich die Daten analysiert, da ich den Sturz verstehen wollte. An den Daten haben wir im Vergleich zur Vorrunde gesehen, dass ich etwas schneller und mit ein wenig mehr Schräglage in die Kurve hineingefahren bin.»

Der 29-Jährige ergänze: «Im Training habe ich das gleiche gemacht und es ist nichts passiert. Ich war sehr überrascht und habe den Sturz nicht vorhergesehen.»

Für Nakagami bedeutete es den dritten Rennsturz 2021 und damit erneut ein enttäuschendes Saisonresultat. Dementsprechend nüchtern fiel die Bilanz des Japaners aus: «Es war eine harte Saison mit vielen Stürzen. Besonders während der zweiten Hälfte hatte ich Probleme zu verstehen, was passiert. In einigen Trainings war ich sehr schnell, aber in den wichtigen Momenten hatte ich immer wieder Stürze, wodurch ich viele Punkte verloren habe.» In den 18 Grand Prixs schaffte es «Taka» nur sieben Mal in die Top-10, mit 76 Punkten belegt er in der Gesamtwertung lediglich Platz 15. Einziger Trost, Teamkollege Alex Márquez liegt am Jahresende als 16. einen Platz hinter Nakagami.

MotoGP-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in 41:15,481 min

2. Martin, Ducati, + 0,489 sec

3. Miller, Ducati, + 0,823

4. Mir, Suzuki, + 5,214

5. Quartararo, Yamaha, + 5,439

6. Zarco, Ducati, + 6,993

7. Binder, KTM, + 8,437

8. Bastianini, Ducati, + 10,933

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,651

10. Rossi, Yamaha, + 13,468

11. Morbidelli, Yamaha, + 14,085

12. Dovizioso, Yamaha, + 16,534

13. Alex Márquez, Honda, + 17,059

14. Oliveira, KTM, + 18,221

15. Lecuona, KTM, + 19,233

16. Viñales, Aprilia, + 19,815

17. Marini, Ducati, + 28,860

18. Petrucci, KTM, + 32,169

– Rins, Suzuki, 17 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 23 Runden zurück

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo, 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.