Nach Zwangspause: Weltmeister auf FIM Gala geehrt

Nach einer Corona-bedingten Zwangspause 2020 fand am Samstagabend in Monaco die FIM Gala unter besonderen Vorzeichen statt. Denn geehrt wurden nicht nur die diesjährigen Weltmeister, sondern auch die der Vorsaison.

Am Samstagabend fand in Monaco die «FIM Gala» statt, bei der der Motorrad-Weltverband über 30 Weltmeister aus den verschiedenen Zweirad-Klassen ehrte. Im Vorjahr musste die traditionelle Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. In diesem Jahr durften sich daher sowohl die Weltmeister von 2020 als auch die diesjährigen Meisterschaftsgewinner in Schale werfen.

Mit MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) und dem letztjährigen Champion Joan Mir (Suzuki) wurden auf der Gala die beiden besten Fahrer der letzten zwei Jahre mit einer Medaille geehrt. Auch die Moto2-Weltmeister Remy Gardner und Enea Bastianini sowie die Moto3-Champions Pedro Acosta und Albert Arenas wurden für ihre Leistungen in den vergangen zwei Jahren ausgezeichnet.

Zu den weiteren Preisträgern zählten unter anderem Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu sowie die Junioren-WM-Sieger Izan Guevara (2020) und Daniel Holgado (2021).