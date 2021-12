Danilo Petrucci über 2021: «Bin niemandem böse»

Danilo Petrucci bedauert, dass er in seinem letzten MotoGP-Jahr nicht nützlicher sein konnte. Der 31-jährige Italiener, der 2022 die Rallye Dakar bestreiten wird, weiss: «Ich konnte meine Erfahrung nicht nutzen.»

Die Saison 2021 endete für Danilo Petrucci enttäuschend. Der 31-Jährige aus Italien blieb nach seinem Wechsel von Ducati zu KTM Tech3 Factory Racing deutlich unter den Erwartungen. Am Ende musste er sich mit dem 21. WM-Rang und damit mit der schlechtesten WM-Platzierung seiner zehnjährigen GP-Karriere begnügen.

Der zweifache MotoGP-Sieger, dessen GP-Karriere mit dem Finale in Valencia endete, hält im Gespräch mit SPEEDWEEK.com rückblickend fest: «Wir standen vor einer sehr schwierigen Saison für KTM, und leider dachten sie nach dem letzten Jahr, dass das Motorrad besser sei. In Wirklichkeit hat jeder einen Schritt nach vorne gemacht – einen grossen Schritt – und wir haben uns hingegen sehr schwer getan.»

«Vielleicht hatten wir deshalb von Anfang an Schwierigkeiten mit dem Motorrad, ich konnte meine Erfahrung nicht wirklich nutzen», seufzt «Petrux». Und er erzählt: «Sie verstehen immer noch nicht, was los ist, warum das Motorrad langsamer ist als im letzten Jahr. Im letzten Saison-Teil liefen es etwas besser, aber das Werk konzentriert sich mehr auf die beiden Werksfahrer und nicht auf uns.»

«Sie haben sofort andere Fahrer ausgewählt, und ich wollte natürlich eine bessere Leistung bringen. Ich wollte weniger nutzlos sein, um das Ziel zu erreichen. Aber ich bin niemandem böse, nur enttäuscht, dass ich dem Team nicht nützlicher sein konnte», beteuert der Rennfahrer aus Terni, der im Januar in Saudi-Arabien als KTM-Werksfahrer die Rallye Dakar bestreiten wird. «Jeder hat die beste Entscheidung für sich selbst getroffen: das Werk, der Fahrer, das Management. Ich habe bis zum letzten Rennsonntag versucht, das Beste daraus zu machen», fügt er an.

«Das Motorrad war in diesem Jahr nicht so, wie wir es wollten, aber ich bin habe an meiner Arbeitsweise festgehalten. Selbst als die Ergebnisse ausblieben, habe ich mich mehr angestrengt, mehr gearbeitet, mehr Erfahrung gesammelt, und ich habe das Gefühl, der Box etwas gebracht zu haben, hinsichtlich der Art, wie man mit dem ganzen Team und den beiden Fahrern zusammenarbeitet und versucht, sich gegenseitig zu helfen», ist sich Petrucci sicher.

KTM schätzte meine Arbeit sehr, und vielleicht wurde ich zum ersten Mal in diesem Fahrerlager als Mensch und nicht nur als Fahrer geschätzt. Das hat mir geholfen. Dass ich nicht Klartext sprechen musste, dass ich keinen Streit mit dem Chef, hatte, war eine Hilfe», ergänzt der zehnfache GP-Podeststürmer.

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.

Team-WM

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.