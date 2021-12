Davide Tardozzi: «Gebe Ducati neun von zehn Punkten»

Davide Tardozzi wirft einen Blick zurück auf die Saison 2021. Der Teammanager von Ducati erklärt, warum er das Jahr trotz der Niederlage in der Fahrer-WM als Erfolg verbucht und was er von seinen Schützlingen hält.

Das Ducati-Werksteam setzte für 2021 auf eine neue Fahrerpaarung: Danilo Petrucci und Andrea Dovizioso wurden durch Francesco «Pecco» Bagnaia und Jack Miller abgelöst. Und der Wechsel zahlte sich aus: Die roten sicherten sich den Gesamtsieg in der Team-Wertung, nachdem man im Vorjahr noch den vierten Platz belegt hatte.

Auch in der Fahrer-Wertung war Bagnaia lange im Rennen um den Titel dabei, erst beim drittletzten Kräftemessen des Jahres in Misano war der Vorsprung von Fabio Quartararo nicht mehr einzuholen, der Italiener aus dem Ducati-Team musste sich letztlich mit dem zweiten Platz begnügen.

Für Davide Tardozzi ist das Jahr 2021 dennoch als Erfolg zu verbuchen. Der Teammanager von Ducati fasst in einem Video auf «MotoGP.com» zusammen: «Ich denke, das war eine gute Saison in diesem Jahr. Wir haben für 2021 grosse Veränderungen im Team vorgenommen und beide Fahrer ausgetauscht. Wir freuten uns auf unsere jungen Fahrer und rechneten mit einer Aufbau-Saison für die Neulinge.»

«Doch am Ende konnten wir fast bis zum Schluss um den Fahrer-Titel mitkämpfen und wir haben es mit Pecco bereits auf den zweiten Platz geschafft. Deshalb war das eine positive Saison», fügte der Italiener selbstbewusst an.

Für die Arbeit in der diesjährigen Saison gibt er seiner Mannschaft denn auch eine gute Note. Tardozzi erklärt: «Ich würde sagen, dass ich Ducati neun von zehn Punkten gebe. Denn ich denke, das Team und die Fahrer haben sehr gute Arbeit geleistet und die Atmosphäre ist unglaublich gut. Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr zehn von zehn Punkten zu erreichen.»

«Natürlich gibt es einige Bereiche am Bike, die wir noch verbessern müssen. Dafür haben wir eine perfekte Verbindung zwischen den Fahrern und dem Team erlebt», analysierte der 62-Jährige. Und mit Blick auf Bagnaia und Miller lobt er: «Was ich wirklich schätze, ist die gute Beziehung zwischen den beiden. Sie verstehen, dass sie auf der Strecke Gegner sind, aber sie respektieren einander sehr. Und ich kann sehen, dass sie sehr hart daran arbeiten, die Zusammenarbeit zu verbessern.»

«Sie teilen auch die Daten und ich habe es oft erlebt, dass Pecco nach den Trainings zu Jack ging, oder Jack zu Pecco, um zu diskutieren, was gerade los war. Sie verstehen, dass sie beide von dieser Kooperation profitieren», freut sich Tardozzi. «Ich hoffe, dass es auch in Zukunft so sein wird, ich bin mir auch sicher, dass sich nichts daran ändert. Und ich freue mich darauf, 2022 einen Ducati-Fahrer den Fahrer-WM-Titel gewinnen zu sehen», fügt er selbstbewusst an.

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.

Team-WM

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.