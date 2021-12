Ducati: Applaus für die MotoGP-Stars in der Fabrik

Die MotoGP-Asse von Ducati Corse haben am Dienstag der Belegschaft in Borgo Panigale einen Besuch abgestattet und wurden gefeiert.

Ducati lebt den Rennsport wie kaum eine andere Marke weltweit. Immer wieder kommen in Borgo Panigale auch die Mitarbeiter in der Fabrik in den Genuss eines unkomplizierten Treffens mit den Stars der Rennstrecke. Dadurch wird die Identität und der Zusammenhalt bei den Roten weiter gefestigt.



Diesmal war die Abordnung deutlich größer als in den Jahren zuvor. 2022 fahren nämlich nicht weniger als vier Italiener in der Motorrad-Königsklasse eine Desmosedici.

Angeführt wurde die Gruppe von Francesco «Pecco» Bagnaia, der sich 2021 den Vize-WM-Titel sichern konnte. Ebenfalls mit dabei war Enea Bastianini, der durch starke Ergebnisse im Finish noch fast Jorge Martin (Ducati Pramac) den Titel des Rookie of the Year weggeschnappt hätte. Zudem mit dabei waren die beiden 2022er-Rookies Fabio Di Giannantonio und Marco Bezzecchi sowie Rossi-Bruder Luca Marini.

Auch MotoGP-Testfahrer Michele Pirro und SBK-Ass Michael Rinaldi begleiteten die Gruppe durch die Werkshallen. Die Führung wurde von CEO Claudio Domenicali und den Ducati-Corse-Managern Paolo Ciabatti, Davide Tardozzi und Serafino Foti geleitet.

Draußen, auf den weitläufigen Parkplätzen vor den Werkshallen, nahm die Belegschaft Aufstellung und zollte ihren Lieblingen mit tosendem Applaus. Dort waren auch die Bikes von Bagnaia, Marini und Bastianini ausgestellt.



Übrigens: Bagnaia wurde dieser Tage auch mit dem Award der italienischen Sportzeitung «La Gazzetta dello Sport» ausgezeichnet.