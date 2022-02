Maverick Viñales (2./Aprilia): «Noch nicht am Limit»

Denkwürdige Doppelführung für Aprilia beim MotoGP-Test in Sepang. Aleix Espargaró und Maverick Viñales fuhren am Samstag an die Spitze der Zeitenliste, doch Viñales hält vorerst den Ball flach.

Nach einem durchwachsenen Jahr 2021, das mit einem Sieg für Yamaha begann und mit dem Wechsel zu Aprilia zur Mitte des Jahres seinen Lauf nahm, begann Maverick Viñales die erste Woche der MotoGP-Saison 2022 sehr erfolgreich. Der Spanier, der in sechs Rennen für den italienischen Hersteller nur zweimal in die Punkte fuhr, beendete den Shakedown-Test am vergangenen Mittwoch auf der Spitzenposition.

Mit einem ordentlichen Vorteil gegenüber den anderen Werksfahrern landete der 27-Jährige am Samstag beim ersten Tag des offiziellen IRTA-Tests auf dem zweiten Rang, 0,013 Sekunden hinter Teamkollege Aleix Espargaró. Insgesamt drehte Viñales 56 Runden auf dem 5,543 km langen Kurs in Malaysia.

«Ich habe viel Arbeit vor mir, denn ich muss mich weiter an die Maschine anpassen. Jede Strecke ist Neuland für uns und deshalb gilt es, so viele Runden wie möglich abzuspulen, um das Motorrad besser zu verstehen», sagte der Moto3-Weltmeister von 2013. «Es ist immer eine Herausforderung mit der Anzahl der verfügbaren Reifen klarzukommen, egal ob beim Test oder an einem Rennwochenende. Die Reifen funktionieren allerdings gut und wir sind sehr glücklich damit.»

Woran hat Viñales mit seinem Team gearbeitet, wie bewertet er die Arbeit mit Aprilia? «Wir haben den halben Tag dazu genützt, Dinge zu vergleichen und verschiedene Teile auszuprobieren. Ich bin froh, dass beide Aprilia-Piloten an der Spitze sind, wir können gegenseitig Vergleiche ziehen und das ist sehr wichtig», betonte der Spanier mit einem Lächeln im Gesicht.

«Jeden Tag lerne ich dazu, doch ich kann das Limit der Maschine immer noch nicht spüren. Es ist sehr schwierig für mich zu verstehen, wo ich mehr herausholen kann, um eine schnelle Rundenzeit zu erzielen», stellte der Aprilia-Pilot am Nachmittag klar. «Vorher hatte ich auf dem Bike eine andere Herangehensweise, aber wenn ich so wie früher pushen würde, käme ich mit der Aprilia nicht auf gute Zeiten. Obwohl wir noch nicht am Limit sind, kommen wir trotzdem stark voran.»

Sepang-Test, 5. Februar:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,371 min

2. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,384

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,471

4. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,638

5. Johann Zarco, Ducati, 1:58,946

6. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:59,002

7. Joan Mir, Suzuki, 1:59,067

8. Marc Márquez, Honda, 1:59,287

9. Pol Espargaró, Honda, 1:59,353

10. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:59,468

11. Cal Crutchlow, Yamaha, 1:59,558

12. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,634

13. Raul Fernandez, KTM, 1:59,682

14. Brad Binder, KTM, 1:59,784

15. Alex Márquez, Honda, 1:59,913

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,945

17. Jorge Martin, Ducati, 1:59,949

18. Luca Marini, Ducati, 1:59,966

19. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,027

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 2:00,047

21. Franco Morbidelli, Yamaha, 2:00,107

22. Jack Miller, Ducati, 2:00,177

23. Andrea Dovizioso, Yamaha, 2:00,342

23. Remy Gardner, KTM, 2:00,470

25. Darryn Binder, Yamaha, 2:00,818

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:01,390

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:04,385