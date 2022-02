Meregalli: Quartararo hat für Yamaha Priorität

Dass Fabio Quartararo von der M1 aus technischer Sicht mehr erwartet hatte, war bei den MotoGP-Tests in Sepang und Mandalika nicht zu überhören. Trotzdem will Yamaha den Weltmeister unbedingt halten.

Laut Fabio Quartararo ist die 2022er-Yamaha im Vergleich zum Vorjahresmodell kein Fortschritt. Franco Morbidelli, der die erste Saisonhälfte 2021 noch auf der älteren A-spec-M1 bestritten hatte, äußerte sich weniger kritisch. Massimo Meregalli gab zu bedenken: «Franco kommt auch aus einer anderen Position. Im Vorjahr hatte er eine wirklich schwierige Saison und die Verletzung war ein großer Rückschlag für ihn, auch mental. Wahrscheinlich glaubte er, dass es dem Knie helfen könnte, so schnell wie möglich zurückzukommen, aber leider war das nicht der Fall.»

«Am ersten Tag in Sepang war er glücklich, weil es aus körperlicher Sicht okay war. Tag für Tag wirkte er immer zufriedener», ergänzte der Yamaha-Teammanager zur Situation des Vizeweltmeisters von 2020. «Auf der anderen Seite will Fabio natürlich den Titel verteidigen. Er hat im Vorjahr hart gepusht, in Richtung einer verbesserten Performance des Motors. Wir hatten auch mehr erwartet, aber es ist so, wie es ist. Wir müssen wirklich fokussiert sein und das Maximum aus dem herausholen, was wir haben.»

Gibt es angesichts der Aussagen von Quartararo Grund zur Sorge, weil ein unzufriedener Weltmeister zur Konkurrenz abwandern könnte? «Wir haben seinen Manager [während der Tests] fast täglich getroffen. Wie man sich vorstellen kann, ist Fabio Quartararo unsere Priorität. Wir werden alles tun, was möglich ist, um diesen Deal so bald wie möglich abzuschließen. Im Moment haben wir keine andere Absicht. Es ist sicherlich normal, dass er Angebot erhält und diese abwägt, aber wir werden alles tun, um ihn für die nächsten zwei Jahre oder vielleicht mehr zu halten.»



Zur Erinnerung: Morbidelli unterzeichnete bereits im September des Vorjahres einen Vertrag bis einschließlich 2023.

Zeiten MotoGP-Test Mandalika (11.–13. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

Zeiten MotoGP-Test Sepang (5. und 6. Februar):

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678



* = Testfahrer