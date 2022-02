Zugpferd Valentino Rossi: Neuer Dainese-Deal bis 2024

Seine MotoGP-Karriere hat Valentino Rossi 2021 beendet, doch dem Motorsport bleibt er treu. Ausgerüstet bei seinen Zweiradaktivitäten auf der eigenen Ranch wird er wie bisher von seinem bekannten Ausrüster Dainese.

Superstar Valentino Rossi wechselt 2022 von zwei auf vier Räder. Der neunfache Motorrad-Weltmeister tritt in dieser Saison im Audi R8 LMS GT3 in der GT World Challenge Europe an, wo er unter anderem beim 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps teilnehmen wird. Weiterhin auf zwei Rädern wird er vor allem in seiner Freizeit unterwegs sein, wie in der Vergangenheit mit der Ausrüstung von Dainese.

Seit seinem Debüt in der 125er-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft 1996 fuhr Rossi für den italienischen Lederkombi-Hersteller, der neben Alpinestars auch in der MotoGP-Klasse die meisten Fahrer ausstattet.

Bis zum Karriereende im vergangenen November in Valencia bestritt der heute 43-jährige Italiener 432 Rennen, dabei stand er 235 Mal auf dem Podium und holte insgesamt 115 Siege – alle im Leder von Dainese und mit Sturzhelm von AGV.

Genauso wie AGV, gehört seit 2020 auch die Marke TCX zum Dainese-Konzern mit Sitz in Vicenza im Nordosten Italiens. TCX ist Spezialist für Motorradstiefel und besonders aus dem Offroad-Bereich bekannt.

Mit der Kombination aus Dainese, AGV und TCX wird Rossi im kommenden Jahr auf der Motor Ranch in der Nähe von Tavullia am Training der VR46 Riders Academy teilnehmen, wofür er jährlich speziell designte Lederkombis und Helme erhalten wird. Das Abkommen zwischen Rossi und Dainese läuft bis Ende 2024.