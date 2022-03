Präsident und Parade: MotoGP-Begeisterung in Jakarta 16.03.2022 - 08:28 Von Nora Lantschner

© motogp.com Die MotoGP-Abordnung vor dem Merdeka Palace mit Präsident Jokowi (erste Reihe, Mitte) © motogp.com Die Motorradparade war ein Highlight für die Zaungäste © motogp.com Marc Márquez hatte sichtlich Spaß mit den Fans © motogp.com Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta fuhr selbst mit © motogp.com Über 4 km zog der Zug durch die Hauptstadt Indonesiens Zurück Weiter

Für Marc Márquez und Co. gaben ein Empfang bei Staatspräsident Jokowi und eine viel umjubelte Motorradparade in Jakarta den Startschuss in das erste MotoGP-Rennwochenende in Indonesien seit 25 Jahren.