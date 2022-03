Fabio Quartararo (Yamaha): «Jedes Detail zählt»

MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo und Yamaha wollen den mühsamen Auftakt in Doha/Katar auf der indonesischen Insel Lombok endgültig hinter sich lassen. Zuversichtlich stimmt die Erfahrung aus dem Mandalika-Test.

Nach dem enttäuschenden neunten Rang beim Katar-GP in Losail vor den Toren Doha ging es für Fabio Quartararo für einige Tage nach Dubai. Von dort machte er sich auf den Weg nach Indonesien, wo er den Mandalika-Test im Februar auf dem zweiten Rang beendet hatte.

«Ich fühle mich gut und bereit», gab sich «El Diablo» vor der MotoGP-Rennpremiere des Mandalika Street Circuits kämpferisch. «Wir haben hier während der Wintertests einen guten Job gemacht. Wir haben viel gearbeitet und viele Runden gedreht, das werden wir gut nutzen. Ich will mich nicht länger mit dem befassen, was in Katar passiert ist, auch weil ich weiß, dass wir für dieses Wochenende einen guten Ausgangspunkt haben, wo wir ansetzen können. Ich werde mich 100 Prozent darauf konzentrieren, ein gutes Ergebnis zu holen.»

Auch Yamaha-Teammanager Massimo Meregalli gibt sich zuversichtlich: «Wir haben Katar hinter uns gelassen, was aber nicht heißt, dass wir es vergessen. Wir haben daraus gelernt und sind bereit, in Indonesien zu kämpfen. Das Layout des Mandalika Circuits passt ziemlich gut zu unserem Motorrad. Nach dem Test wurde ein Abschnitt der Strecke neu asphaltiert, also müssen wir abwarten, wie sich die Situation dort gestaltet. Dennoch werden wir das Wochenende mit einer Basis beginnen, die sehr nahe an dem ist, wie wir den Test beendet haben, weil Fabio und Franky [Morbidelli] damit ziemlich zufrieden waren.»

Quartararo weiß: «Unsere Pace war hier während der Testfahrten gut, aber viele unserer Gegner waren schnell, also wird jedes Detail und jeder Bruchteil einer Sekunde zählen», mahnte der Titelverteidiger.



Tatsächlich beendeten den dreitägigen IRTA-Test auf Lombok 19 Fahrer innerhalb einer Sekunde.

MotoGP-Ergebnis, Doha, 6. März:

1. Enea Bastianini, Ducati, 22 Runden in 42:13,198 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,346 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 1,351

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,242

5. Marc Márquez, Honda, + 4,099

6. Joan Mir, Suzuki, + 4,843

7. Alex Rins, Suzuki, + 8,810

8. Johann Zarco, Ducati, + 10,536

9. Fabio Quartararo, Yamaha, + 10,543

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 14,967

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 16,712

12. Maverick Viñales, Aprilia, + 23,216

13. Luca Marini, Ducati, + 27,283

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 27,374

15. Remy Gardner, KTM, + 41,107

16. Darryn Binder, Yamaha, + 41,119

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 41,349

18. Raúl Fernández, KTM, + 42,357

– Jorge Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Francesco Bagnaia, Ducati, 11 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 13 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 16 Runden zurück

– Jack Miller, Ducati, 16 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 25 Punkte. 2. Brad Binder 20. 3. Pol Espargaró 16. 4. Aleix Espargaró 13. 5. Marc Márquez 11. 6. Mir 10. 7. Rins 9. 8. Zarco 8. 9. Quartararo 7. 10. Nakagami 6. 11. Morbidelli 5. 12. Viñales 4. 13. Marini 3. 14. Dovizioso 2. 15. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 25 Punkte. 2. KTM 20. 3. Honda 16. 4. Aprilia 13. 5. Suzuki 10. 6. Yamaha 7.

Team-WM:

1. Repsol Honda 27 Punkte. 2. Gresini Racing 25. 3. Red Bull KTM Factory 20. 4. Suzuki Ecstar 19. 5. Aprilia Racing 17. 6. Monster Energy Yamaha 12. 7. Pramac Racing 8. 8. LCR Honda 6. 9. Mooney VR46 Racing 3. 10. WithU Yamaha RNF 2. 11. Tech3 KTM Factory 1.