Fabio Quartararo: «Nicht mein bestes Pflaster»

Yamaha-Star Fabio Quartararo weiss, dass er in Argentinien kein leichtes Rennwochenende erleben wird. Der MotoGP-Weltmeister ist dennoch überzeugt, dass ein gutes Ergebnis möglich ist.

Beim letzten MotoGP-Besuch in Argentinien war Fabio Quartararo noch für das Petronas-Yamaha-Team an der Seite von Franco Morbidelli unterwegs. Der Franzose sicherte sich damals den achten Platz, allerdings war dies erst sein zweiter GP-Einsatz in der WM-Königsklasse. Nun kehrt er mit sehr viel mehr Erfahrung und dem Schwung von Mandalika, wo er als Zweiter seinen ersten Regen-Podestplatz in der MotoGP-Klasse einfahren konnte, auf die Strecke in Termas de Rio Hondo zurück.

«Es ist schön, nach Argentinien zurückzukehren. Seit 2019 war dort keiner von uns unterwegs, und das bedeutet, dass wir alle dieselbe Ausgangslage haben», sagt der 22-jährige Yamaha-Werksfahrer, der unumwunden gesteht: «Das ist nicht mein bestes Pflaster.»

Trotzdem bleibt Quartararo zuversichtlich: «Ich denke, wir können dennoch einen guten Job machen. Denn in Indonesien hatte ich ein sehr viel besseres Gefühl fürs Bike. Wir haben etwas Neues ausprobiert, und das hat sich bezahlt gemacht. Ich bin sehr gespannt, ob das auch diesmal der Fall sein wird.»

Sein Teamkollege Franco Morbidelli, der sich im Regenrennen in Indonesien von Startplatz 14 bis auf die siebte Position vorarbeiten konnte, erklärt: «Angesichts meiner Startposition haben wir im letzten Rennen unter sehr schwierigen Bedingungen einen guten Job gemacht. Meine Crew und ich sammeln zusammen immer mehr Erfahrung, und das führt zu besseren Rennen.»

«Es ist schön, dass wir nach langer Zeit wieder in Termas de Rio Hondo fahren können. Mein Gefühl mit dem Motorrad war in Mandalika gut, und ich hoffe, dass ich das gleiche Gefühl auch an diesem Wochenende haben werde», fügt der 27-jährige Römer an.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Zarco gegen Rins © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Darryn Binder und Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Quartararo gegen Zarco © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Miguel Oliveira gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Miguel Oliveira © Gold & Goose Quartararo, Oliveira, Zarco © Gold & Goose Sieger Miguel Oliveira Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Mandalika/IND:

1. Miguel Oliveira, KTM, 20 Runden in 33:27,223 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +2,205 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +3,158

4. Jack Miller, Ducati, +5,663

5. Alex Rins, Suzuki, +7,044

6. Joan Mir, Suzuki, +7,832

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +21,115

8. Brad Binder, KTM, +32,413

9. Aleix Espargaro, Aprilia, +32,586

10. Darryn Binder, Yamaha, +32,901

11. Enea Bastianini, Ducati, +33,116

12. Pol Espargaro, Honda, +33,599

13. Alex Marquez, Honda, +33,735

14. Luca Marini, Ducati, +34,991

15. Pecco Bagnaia, Ducati, +35,763

16. Maverick Vinales, Aprilia, +37,397

17. Raul Fernandez, KTM, +41,975

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +47,915

19. Takaaki Nakagami, Honda, +49,471

20. Marco Bezzecchi, Ducati, +49,473

21. Remy Gardner, KTM, +55,964

– Jorge Martin, Ducati

– Andrea Dovizioso, Yamaha

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory 1.