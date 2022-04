Pol Espargaró: «Müssen sehen, wie wir klarkommen»

Der aktuelle WM-Sechste Pol Espargaró sprach vor dem Grand Prix von Argentinien in Termas de Rio Hondo über die außergewöhnlichen Umstände, die aufgrund von Frachtproblemen für die MotoGP-Teams entstanden sind.

Es ist der erste Grand Prix von Argentinien seit März 2019, als Honda-Werkspilot Marc Marquez den Sieg errang. Der achtfache Weltmeister wird in Termas de Rio Hondo von Stefan Bradl ersetzt. Doch Aufgrund von Frachtproblemen stehen einige Teams noch immer ohne ihr Equipment da. Der Trainingsfreitag wurde komplett abgesagt und der Zeitplan auf zwei bzw. drei freie Trainings sowie die beiden Qualifying-Sitzungen am Samstag gekürzt.

Pol Espargaró, der mit einem dritten Platz beim Grand Prix von Katar auf dem Losail International Circuit in die neue Saison startete und beim Grand Prix von Indonesien in Mandalika den 12. Rang belegte, sprach vor dem dritten MotoGP-Event des Jahres 2022 über die daraus entstandenen außergewöhnlichen Umstände.

«Das ist eine schwierige Situation für alle», meint der 30-jährige Spanier. «Keiner konnte damit rechnen, dass es an diesem Wochenende Frachtprobleme geben könnte. Unser Team ist davon noch am wenigsten Betroffen, denn erstens wir haben unser Equipment vor Ort, unsere Boxen sind eingerichtet und zweitens verfügt meine Crew über genügend Erfahrung, um mit so einer Situation umzugehen. In diesem Jahr sind hier einige Rookies und Piloten am Start, die die Strecke noch gar nicht kennen und die stehen vor einer weitaus schwierigeren Situation als unser Team. Sie werden nur sehr wenig Trainingszeit zu Verfügung haben. Damit entsteht eine sehr stressige Situation.»

«Der Samstag hat diesmal eine noch größere Bedeutung als üblich, Training und Qualifying an einem Tag, das sind für alle besonders außergewöhnliche Umstände», weiß der aktuelle MotoGP-WM-Sechste. «Wir müssen sehen, wie wir damit klar kommen.»

«Ich werde alles dafür geben, um nach einem schwierigen Wochenende auf Lombok in Termas de Río Hondo wieder eine Top-Platzierung zu erreichen. Was in Indonesien passiert ist, liegt in der Vergangenheit und jetzt konzentrieren wir uns auf die Zukunft. Wir liegen in der Gesamtwertung nicht weit hinter der Spitze und unser Ziel ist es, ein Packet wie zum Wochenende in Katar zusammenzustellen. Ich hatte in den vergangenen Jahren einige konstante Ergebnisse in Argentinien und wir wissen, was die Honda dieses Jahr leisten kann. Es ist an der Zeit, unser Potenzial aufzuzeigen.»

Der neue Zeitplan für den Argentinien-GP (MESZ):



Samstag, 2. April

13.45 – 14.25 Uhr: Moto3, FP1

14.40 – 15.20 Uhr: Moto2, FP1

15.35 – 16.20 Uhr: MotoGP, FP1



16.35 – 17.15 Uhr: Moto3, FP2

17.30 – 18.10 Uhr: Moto2, FP2

18.25 – 19.10 Uhr: MotoGP, FP2



19.35 – 19.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

20.00 – 20.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

20.30 – 20.45 Uhr: Moto2, Qualifying 1

20.55 – 21.10 Uhr: Moto2, Qualifying 2

21.25 – 21.55 Uhr: MotoGP, FP3

22.05 – 22.20 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

22.30 – 22.45 Uhr: MotoGP, Qualifying 2



Sonntag, 3. April

14.30 – 14.50 Uhr: Moto3, Warm-up

15.00 – 15.20 Uhr: Moto2, Warm-up

15.30 – 16.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



17.00 Uhr: Moto3, Rennen (21 Runden)

18.20 Uhr: Moto2, Rennen (23 Runden)

20.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)