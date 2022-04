Alex Márquez (Honda): «Marc macht gute Fortschritte»

Bei LCR-Honda-Pilot Alex Márquez soll endlich der Knoten platzen. Der 25-jährige Spanier will beim Grand Prix von Argentinien sein Punktekonto deutlich aufstocken und bedauert, dass sein Bruder Marc nicht am Start ist.

An diesem Wochenende kehrt der Grand Prix von Argentinien zum ersten Mal seit drei Jahren in den MotoGP-Kalender zurück. Da sich die Honda-Piloten auf der Rennstrecke Termas de Rio Hondo in Santiago del Estero bisher immer gut geschlagen haben, hofft auch der LCR-Honda-Pilot Alex Márquez auf eine ansprechende Platzierung beim dritten Saisonevent 2022.

Zum Saisonauftakt blieb Márquez beim Grand Prix von Katar auf dem Losail International Circuit noch ohne Zähler, beim Grand Prix von Indonesien in Mandalika holte sich der 25-jährige Spanier als 13. seine ersten drei WM-Punkte in der neuen Saison und belegt damit aktuell den 17. Platz des MotoGP-Gesamtklassements.

«Ich freue mich sehr, nach drei Jahren zum Argentinien-GP zurückzukehren», erklärte der zweifache Weltmeister (2019/Moto2 und 2014/Moto3), der bei seinem letzten Start in Termas de Rio Hondo 2019 auf dem dritten Platz im Moto2-Rennen landete. «Der Grand Prix von Argentinien ist eines meiner Lieblingsrennen, die Strecke dort bereitet mir sehr viel Spaß. Normalerweise ist der Grip ziemlich gering, daher wird es wichtig sein, schnell eine brauchbare Basisabstimmung zu finden.»

«Wir müssen uns vor allem noch einmal auf die Reifenfrage konzentrieren», meinte Márquez. «Wir hatten bisher immer wieder Probleme und mit jeder neuen Strecke änderten sich diese. Das macht es sehr schwierig das Limit zu finden und ich bin froh, dass wir an diesem Wochenende wieder unsere gewohnten Reifen zur Verfügung gestellt bekommen. Wir müssen das alles besser verstehen, um die Probleme mit den Reifen zu lösen.»

«Der Grand Prix in Argentinien ist eine gute Gelegenheit, unsere Position in der Gesamtwertung zu verbessern. Es stehen zwar noch 19 Rennen auf dem Programm, aber ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das Ruder herumzureißen. Uns stehen nun zwei arbeitsreiche Wochen mit Rennen in Argentinien und Texas bevor. Es ist wichtig, um dann von diesen beiden Rennen mit einem guten Gefühl nach Europa zu kommen.»

«Mein Bruder Marc ist leider nicht mit am Start, als er erfuhr, dass er nicht starten darf, war er sehr niedergeschlagen», verriet der jüngere der beiden Márquez-Brüder. «Er macht aber inzwischen gute Fortschritte und fühlt sich schon wesentlich besser. Ich denke, dass er bald wieder etwas glücklicher sein wird und auf die Rennstrecke zurückkehrt.»

