Bester Honda-Pilot Nakagami (12.): «Es war schwierig»

Die LCR-Fahrer Takaaki Nakagami und Alex Márquez sammelten für Honda am Sonntag in Termas de Río Hondo gemeinsam mickrige 5 WM-Punkte.

Am Donnerstag dachte Takaaki Nakagami noch, er würde den Argentinien-GP von zu Hause aus verfolgen. Dank des verzögerten Starts in das Rennwochenende traf er nach negativem PCR-Tests am Samstagvormittag um 9 Uhr aber noch rechtzeitig für das erste Training im Fahrerlager ein – und fuhr auf Anhieb FP1-Bestzeit.

Im Rennen reichte es für den 30-jährigen Japaner nur für Platz 12, dennoch war er damit noch bester Honda-Pilot. Sein LCR-Teamkollege Alex Márquez landete nur auf dem 15. Rang. Repsol-Werksfahrer Pol Espargaró stürzte auf Platz 4 liegend, Ersatzmann Stefan Bradl blieb als 19. außerhalb der Punkteränge.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Termas de Rio Hondo © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jorge Martin voran © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Aleix Espargaró gewinnt das Rennen © Gold & Goose Aleix Espargaró und Alex Rins © Gold & Goose Martin, A. Espargaró, Rins © Gold & Goose Sieger Aleix Espargaró Zurück Weiter

«Taka» war von Startplatz 10 zwar gut weggekommen und lag zu Beginn sogar auf Platz 6, diese Position konnte er aber nicht halten. «Der Start und die ersten zwei Runden waren gut, aber danach war hauptsächlich das Gefühl zur Front im Vergleich zum Training anders. Es war sehr schwierig, das Motorrad zu stoppen, vor allem vor Kurve 5 nach der Gegengeraden», berichtete er. «Es war so schwierig, ich kam oft ein bisschen von der Linie ab und die Front klappte am Kurvenscheitelpunkt ein. Nur in den letzten paar Runden fühlte ich mich ein bisschen besser, als weniger Sprit im Tank war. Es war aber sehr schwierig eine konstante Pace und eine starke Performance auf der Bremse aufrechtzuerhalten. Vor allem in den harten Bremszonen hatte ich im Rennen Mühe.»

«Ich bin ein bisschen enttäuscht mit der Performance im Rennen. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet – wenigstens ein oder zwei Zehntel schneller von der Rennpace her. Es war sehr schwierig, vor allem weil das Gefühl zur Front nicht gut war», seufzte Nakagami. «Nur in den ersten zwei Runden machte ich Plätze gut, danach überholten sie mich und ich konnte nichts machen.»

Bei seinem Teamkollegen Alex Márquez lief es schon vom Start weg nicht nach Plan. «In der ersten Kurve hatte ich eine Berührung mit Bezzecchi, dadurch musste ich ganz nach außen», schilderte der Spanier. Damit nicht genug: «Das Hauptproblem war der mangelnde Grip am Hinterrad. Ich versuchte mein Bestes, aber es war ein schwieriges Rennen, leider konnte ich nicht viel gutmachen.»

Alex, nur WM-20. nach drei Grand Prix, sprach sich Mut zu: «Das war erst das dritte Rennen, es liegen noch viele vor uns. Wir müssen weitermachen und daran glauben, dass es in den nächsten Rennen besser laufen wird. Wir müssen weitermachen», bekräftigte der zweifache Weltmeister (2019/Moto2 und 2014/Moto3).

MotoGP-Ergebnis, Termas (3. April):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 3 Runden

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.