Pol Espargaró (Honda): «Dazu sind wir nicht hier»

Während Bruder Aleix triumphierte, endete der Argentinien-GP für Pol Espargaró von Platz 4 frühzeitig im Kiesbett. Damit sammelte er in den letzten zwei Rennen nur vier Punkte, was beim Honda-Star Frustration auslöste.

In Katar ließen die Repsol-Honda-Werkspiloten Pol Espargaró und Marc Márquez noch mit Platz 3 und 5 aufhorchen, doch von da an wurde es ruhig um die japanische Mannschaft. Márquez fiel in Indonesien nach einem Sturz im Warm-up aus, Espargaró sammelte im Rennen als Zwölfter magere vier Punkte.

In Argentinien ein ähnliches Bild, Márquez-Ersatz Stefan Bradl schleppte sich als Vorletzter ins Ziel. Pol Espargaró hatte von Startposition 4 eine vielversprechende Ausgangslage, jedoch endete für ihn das Rennen elf Runden vor Schluss im Kiesbett. «Ich kam gut vom Start weg und hielt mich in der Führungsgruppe», hielt der 30-jährige Spanier fest.

«Ich fühlte mich gut, aber leider schlüpfte Alex Rins durch einen Fehler an mir vorbei. Als ich ihn dann wieder einholen wollte, stürzte ich in Kurve 2.» Zu dem Zeitpunkt lag Espargaró auf Rang 4, noch in Reichweit zum Podium. Einziger Trost, sein älterer Bruder Aleix feierte in seinem 200. MotoGP-Rennen den ersten GP-Sieg seiner Karriere.

In Argentinien schaffte es kein Honda-Fahrer in die Top-10, bester Pilot war Takaaki Nakagami auf Rang 12. Der japanische Hersteller liegt derzeit auf dem sechsten und damit letzten Platz der Konstrukteurs-Wertung, was besonders Espargaró ärgert: «Unser Potenzial ist in diesem Jahr sehr hoch. In zwei Rennen dann nur vier Punkte zu sammeln ist nicht das, wofür wir hier sind.»

MotoGP-Ergebnis, Termas (3. April):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 3 Runden

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.