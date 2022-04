Offiziell: Honda-Star Marc Márquez in Austin zurück 06.04.2022 - 08:55 Von Tim Althof

© Repsol Honda Marc Márquez kommt in Austin zurück

Repsol Honda-Fahrer Marc Márquez verpasste die letzten beiden MotoGP-Rennen in Mandalika und Termas nach einer erneuten Diplopie. Am Mittwoch kam die erlösende Nachricht, dass er in Austin wieder am Start stehen wird.