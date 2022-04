Marc Márquez (Honda): «Müssen näher an die Spitze»

Das Repsol Honda Team kommt nach zwei Top-10-Platzierungen von Marc Márquez und Pol Espargaró in Portimão zum sechsten MotoGP-Wochenende der Saison. In Jerez wollen die beiden Spanier vor heimischer Kulisse überzeugen.

In einem harten Kampf mit seinem Bruder Alex setzte sich Honda-Werksfahrer Marc Márquez im Zielsprint in Portimão durch. Der 29-Jährige beendete das Rennen über 25 Runden auf Platz 6, auf den Rennsieger Fabio Quartararo (Yamaha) fehlten ihm mehr als 16 Sekunden. Für das kommende Wochenende steht das erste Rennen in Spanien auf dem Plan und Marc Márquez möchte auf der 4,423 km langen Piste in Andalusien unbedingt den Anschluss an die Spitze finden.

«Ich freue mich, nach Jerez zu kommen und die spanischen Fans zu sehen. Es ist eine sehr besondere Strecke, nicht nur aufgrund der Historie, sondern auch wegen der großartigen Atmosphäre am Renntag», erklärte der achtfache Weltmeister. «Nach den schweren Jahren hoffe ich, dass die Fans zurückkommen und es genießen.»

Der WM-Elfte hat einen Plan für sein erstes Heimrennen in diesem Jahr. «Es wird ein wichtiges Wochenende für uns, denn wir müssen uns weiter verbessern und näher an die Spitze kommen. Portimão war ein kompliziertes Wochenende für uns und ich hoffe, dass in Jerez alles etwas einfacher verläuft und wir uns gut durch das Wochenende arbeiten, um am Sonntag kampfstark zu sein», betonte der Honda-Werkspilot.

Auch Teamkollege Pol Espargaró kommt mit Vorfreude nach Jerez. Der Spanier fuhr in Portugal auf Platz 9 und in der Gesamtwertung liegt er nach fünf von 21 Rennen auf Platz 12. Espargaró möchte das nächste Rennen als Frustbekämpfung nutzen, denn er hat noch immer mit den selben Problemen aus dem Vorjahr zu tun.

«Das Beste, was du nach einem harten Wochenende machen kannst, ist direkt wieder Rennen zu fahren», stellte Pol klar. «Wir müssen verstehen, wie unsere Situation in Jerez sein wird und hart arbeiten, um uns zu verbessern. Wir möchten den Speed von vor dem Saisonstart zeigen.»

Der 30-Jährige fügte hinzu: «Nach Spanien zurückzukehren ist großartig und ich hoffe, dass wir am Sonntag vor so viel Publikum wie früher fahren werden, denn das macht Jerez ganz besonders. Wir müssen hart arbeiten und zeigen, was wir können. Ich vertraue meinem Team und HRC, das wir unser Potenzial freilassen können.»

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 30. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 16. Marini 14. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzecchi 8. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 67. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9. LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.