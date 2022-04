Statistik: 200. GP-Start für Stefan Bradl (Honda)

Stefan Bradl wird in Jerez seinen 200. GP in Angriff nehmen

Am kommenden Wochenende steht das sechste Rennen der MotoGP-Saison 2022 auf dem Plan und einige spannende Fakten gibt es vor dem «Gran Premio Red Bull de España».

Weltmeister Fabio Quartararo hat in Portimão seinen neunten MotoGP-Sieg gefeiert. Der Franzose kam damit in der Yamaha-Bestenliste an Maverick Viñales und Max Biaggi vorbei, er steht nun auf Platz 6 dieser Statistik, gleich hinter Kenny Roberts, der 22 Mal für Yamaha gewinnen konnte. Fabio war außerdem der vierte Sieger in fünf Rennen dieser Saison. Vor ihm gewann KTM-Fahrer Miguel Oliveira in Mandalika, Aleix Espargaró (Aprilia) in Argentinien und Enea Bastianini in Katar und Austin.

Johann Zarco feierte letzte Woche ein weiteres Podium in der MotoGP-Klasse. Es war sein 13. Podestplatz in der «Premier Class» und damit ist er nun der Fahrer mit den meisten Podestplätzen, ohne je ein Rennen gewonnen zu haben, noch vor Colin Edwards, der in seiner Karriere zwölfmal auf das Podium fuhr.

In den letzten elf Rennen stand jeweils mindestens eine Ducati auf dem Podium. Zarco hat diese Serie in Portugal fortgesetzt. Der Rekord stammt aus den Jahren 2007 und 2008, als Ducati es in 17 Rennen hintereinander auf das Podest schaffte.

Für Aleix Espargaró war es in Portimão das vierte Podium in der MotoGP-Klasse und das dritte mit Aprilia, nach Silverstone im letzten Jahr und seinem Sieg in Argentinien.

Sechs Hersteller in den Top-6 beim Rennen in Portugal (Yamaha vor Ducati, Aprilia, Suzuki, KTM und Honda), das gab es zuletzt in Silverstone im letzten Jahr und davor zuletzt 1972 beim Jugoslawien-GP in Opatija.

Seit dem Saisonstart hat es der Sieger des vorherigen Rennens im nächsten Lauf nicht in die Top-10 geschafft. Zuletzt stürzte Austin-Sieger Enea Bastianini beim Portugal-GP. Die ersten vier Fahrer in der WM sind nur acht Punkte auseinander. Das sind die engsten Top-4 nach fünf Rennen, seitdem das heutige Punktesystem gültig ist.

ServusTV-Experte und Honda-Testfahrer Stefan Bradl wird am Sonntag seinen 200. GP-Start feiern. Der Bayer startet für HRC mit einer Wildcard beim GP von Spanien und wird versuchen, seine ersten WM-Punkte in diesem Jahr zu erzielen.

Bester Rookie ist vor Jerez Marco Bezzecchi (Ducati). Der Italiener führt die Wertung mit acht Punkten an. Zweiter ist Yamaha-Fahrer Darryn Binder (6 Punkte) vor Remy Gardner mit drei Punkten. Fabio Di Giannantonio (Ducati) und Raul Fernandez (KTM) konnten als einzige Stammfahrer in dieser Saison noch nicht punkten.

Zeitplan «Gran Premio Red Bull de España» 2022:

Freitag, 29. April

08.25 – 08.45 Uhr: MotoE, FP1

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: Red Bull Rookies, FP1

12.35 – 12.55 Uhr: MotoE, FP2



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16:05 – 16:35 Uhr: Red Bull Rookies, FP2

16.50 – 17.00 Uhr: MotoE, Qualifying 1

17.10 – 17.20 Uhr: MotoE, Qualifying 2

17.35 – 18.00 Uhr: Red Bull Rookies, Qualifying



Samstag, 30. April

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

16.15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (8 Runden)

17.15 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (16 Runden)



Sonntag, 1. Mai

09.00 – 09.10 Uhr: Moto3, Warm-up

09.20 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (22 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (23 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)

15.30 Uhr: MotoE, Rennen 2 (8 Runden)

16.30 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (16 Runden)