Marco Bezzecchi (9.): «Ständig mit Vale in Kontakt»

MotoGP-Rookie Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) freute sich in Jerez über einen guten Start und ein solides Ergebnis, mit dem er sich zu diesem Zeitpunkt der Saison von den anderen Klassen-Neulingen 2022 abhebt.

Der Start, der Marco Bezzecchi Kopfzerbrechen bereitet hatte, klappte in Jerez endlich wie gewünscht. «Habt ihr es gesehen? Ich bin überglücklich mit dem Start», grinste «Bez» nach dem Rennen in seiner Presserunde. «Es half mir mit Sicherheit, ein gutes Rennen zu fahren.»

Dafür hatte es zusätzliche Unterstützung von Mentor Valentino Rossi gegeben, obwohl der 43-Jährige an diesem Wochenende im britischen Brands Hatch selbst im Renneinsatz ist. «Vale und ich waren an diesem Wochenende ständig in Kontakt. Er hatte mich auch gar nicht unter Druck gesetzt, indem er ständig wiederholte: ‚Aufgepasst auf den Start, der Start…‘ Ich bin aber glücklich und will ihm jetzt auch noch eine Nachricht schicken. Vielleicht besser am Abend, er fährt ja auch ein Rennen heute.»

Nicht nur der Start funktionierte problemlos, der Rookie hielt auch in Sachen Rennpace tadellos mit und musste sich erst in der letzten Runde dem zweifachen Saisonsieger Enea Bastianini beugen. Nach Platz 9 stellte der VR46-Ducati-Pilot bescheiden fest: «Ich kann mich nicht beklagen, es war ein schönes Rennen. Der einzige Makel ist, dass mich Bastianini in der letzten Runde noch in Kurve 9 geschnappt hat. Ich hatte auf der linken Flanke Mühe, also nahm ich die Kurve 8 ein bisschen langsamer und in der Kurve 9 ging er dann vorbei. Ich bin aber zufrieden, es war schön.»

Bezzecchi hat nun 15 WM-Punkte auf dem Konto, in der Rookies-Wertung liegt der 23-jährige Italiener damit neun Punkte vor Darryn Binder. Moto2-Weltmeister Remy Gardner sammelte erst drei Zähler, Fabio Di Giannantonio und der aktuell verletzte Raúl Fernández und blieben noch punktelos.

«Natürlich schaue ich ab und zu auf diese Wertung, aber es ist kein fixer Gedanke. Es wäre aber schon eine Sache, die mir sehr gefallen würde. Ich habe nie einen Rookie-Titel gewonnen – es in der MotoGP zu schaffen, wäre fantastisch. Wir stehen jetzt aber noch am Anfang. Das Wichtigste ist, so weiterzuarbeiten, wie wir es jetzt machen. Denn wir holen die Punkte ja nach Hause.»

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.