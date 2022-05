Bastianini: «Würde jetzt 2022er-Verkleidung wählen»

Enea Bastianini am Montag in Jerez

Als Dritter der MotoGP-Tabelle ist Enea Bastianini nach sechs Grand Prix der bestplatzierte Ducati-Pilot, allerdings steuert er die letztjährige GP21. Beim Jerez-Test gab es ein kleines Upgrade für den Gresini-Fahrer.

Mit seinem achten Platz beim «Gran Premio Red Bull de España» war Enea Bastianini nicht zufrieden, er klagte über mangelndes Feeling und erkannte seine Ducati fast nicht wieder. Tags darauf fühlte er sich besser, den Montag-Test beendete er als Zehnter: «Das Gefühl war auf Anhieb besser. Am Sonntag war es aber auch sehr heiß, am Montag nicht.»

Was stand beim eintägigen Test auf dem Plan der «Bestia»? «Wir haben ein paar Dinge ausprobiert und vielleicht einen kleinen Schritt gemacht. Die Piste war heute aber auch etwas anders. Wir waren mit dem Medium-Reifen ein bisschen schneller, die Pace war zwei bis drei Zehntel schneller. Daher bin ich glücklich. Am Nachmittag war es dann windig, ich hielt mich daher zurück, weil es im Hinblick auf die WM-Saison besser ist, kein Risiko einzugehen. Mal schauen, wie es in Le Mans laufen wird.»

Der Gresini-Star testete am Montag in Jerez die 2022er-Frontverkleidung an seiner Ducati GP21. Das stand beim zweifachen Saisonsieger schon länger auf der Wunschliste. «Die Verkleidung ist schmaler, das war zu Beginn merkwürdig. In den Richtungswechseln ist man schnell, dafür ist [das Bike] etwas weniger stabil. Es hat Vor- und Nachteile. Hier in Jerez war es okay. Wenn ich jetzt das Rennen fahren müsste, würde ich die neue Verkleidung wählen. Wie es auf anderen Strecken aussieht, weiß ich nicht. Wir müssen jetzt in Ruhe abwägen, ob wir sie auch in Le Mans einsetzen werden. Sonst hatte ich keine Neuheiten, es ging mehr ums Set-up und ein bisschen um die Anpassung der Fahrweise.»

Der 24-jährige Italiener versuchte dabei, vom Spanien-GP-Sieger Pecco Bagnaia zu lernen. «Ich passte meinen Stil ein bisschen an, weil ich am Sonntag nach dem Rennen die Daten analysiert habe und mein Fahrstil im Vergleich zu Pecco zu anders war», verriet Bastianini.

Ergebnis MotoGP-Test, Jerez (2. Mai):

1. Zarco, Ducati, 1:37,136 min

2. B. Binder, KTM, 1:37,294

3. Quartararo, Yamaha, 1:37,438

4. Miller, Ducati, 1:37,456

5. P. Espargaró, Honda, 1:37,556

6. Mir, Suzuki, 1:37,756

7. A. Espargaró, Aprilia, 1:37,774

8. Rins, Suzuki, 1:37,778

9. Martin, Ducati, 1:37,781

10. Bastianini, Ducati, 1:37,802

11. A. Márquez, Honda, 1:37,805

12. Bagnaia, Ducati, 1:37,807

13. Bezzecchi, Ducati, 1:37,823

14. Marini, Ducati, 1:37,897

15. M. Márquez, Honda, 1:37,940

16. Viñales, Aprilia, 1:38,066

17. Morbidelli, Yamaha, 1:38,077

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,179

19. Di Giannantonio. Ducati, 1:38,271

20. Nakagami, Honda, 1:38,289

21. Oliveira, KTM, 1:38,319

22. Gardner, KTM, 1:38,589

23. D. Binder, Yamaha, 1:38,897

24. Savadori, Aprilia, 1:38,927

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.