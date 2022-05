Marco Bezzecchi: «Das ist die größte Herausforderung»

Nach dem starken Rennen von Marco Bezzecchi am Sonntag in Jerez ging es auch erstmals für den MotoGP-Rookie zu einem Montagstest direkt nach einem GP-Wochenende. Der Ducati-Fahrer nutzte die Zeit sinnvoll.

Marco Bezzecchi ist nach sechs von 21 MotoGP-Events 2022 der beste Rookie im Feld. Mit 15 WM-Zählern liegt er in der Gesamtwertung auf Platz 18, sogar vor seinem Mooney VR46-Teamkollegen Luca Marini. Am Sonntag in Jerez kam der 23-Jährige auf Platz 9 ins Ziel, sein bestes Ergebnis zusammen mit dem neunten Platz im Rennen von Argentinien.

Am Montag stand noch der MotoGP-Test für den Ducati-Fahrer auf dem Programm. Eine ganz neue Erfahrung für den Italiener, der die Zeit zu nutzen wusste. «Wir haben am Set-up einiges ausprobiert, Dinge, die wir an einem Rennwochenende nicht testen können. Am Rennwochenende geht alles zu schnell», erklärte Bezzecchi im Anschluss. «Wir haben einige große Veränderungen vorgenommen, um Vergleiche ziehen zu können und die Unterschiede zu verstehen. Auch an der Elektronik haben wir gearbeitet.»

«Das Bremsen ist für mich die größte Herausforderung in der MotoGP», betonte der Schützling von Superstar Valentino Rossi. «Es macht den großen Unterschied, deshalb haben wir versucht, den Fokus auf diesen Bereich zu legen. Umso später du bremsen kannst, umso schneller bist du.»

Nach den Wintertests ging es gleich Anfang März zu den ersten Rennen. Macht dieser Testtag in Jerez zu diesem Zeitpunkt Sinn, um das Bike besser zu verstehen? «Wenn ich diesen Test bereits vor einem Monat gehabt hätte, mit viel weniger Erfahrung, dann wäre er für mich nicht so eindrucksvoll gewesen. Mittlerweile kann ich viel konstanter und schneller mit dem Bike fahren. Ich bemerke gleich, wenn das Motorrad verschieden ist. Der Test war für mich sehr positiv», freute sich Bezzecchi.

Ergebnis MotoGP-Test, Jerez (2. Mai):

1. Zarco, Ducati, 1:37,136 min

2. B. Binder, KTM, 1:37,294

3. Quartararo, Yamaha, 1:37,438

4. Miller, Ducati, 1:37,456

5. P. Espargaró, Honda, 1:37,556

6. Mir, Suzuki, 1:37,756

7. A. Espargaró, Aprilia, 1:37,774

8. Rins, Suzuki, 1:37,778

9. Martin, Ducati, 1:37,781

10. Bastianini, Ducati, 1:37,802

11. A. Márquez, Honda, 1:37,805

12. Bagnaia, Ducati, 1:37,807

13. Bezzecchi, Ducati, 1:37,823

14. Marini, Ducati, 1:37,897

15. M. Márquez, Honda, 1:37,940

16. Viñales, Aprilia, 1:38,066

17. Morbidelli, Yamaha, 1:38,077

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,179

19. Di Giannantonio. Ducati, 1:38,271

20. Nakagami, Honda, 1:38,289

21. Oliveira, KTM, 1:38,319

22. Gardner, KTM, 1:38,589

23. D. Binder, Yamaha, 1:38,897

24. Savadori, Aprilia, 1:38,927

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.