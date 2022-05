Johann Zarco (Ducati): Mehr Rückmeldung vom Vorderrad

Beim Grand Prix von Spanien schaffte es Johann Zarco nicht, die Ziellinie zu sehen. Der Pramac-Ducati-Fahrer stürzte im Rennen von Jerez, doch beim Testtag am Montag war er am Ende sogar der Schnellste.

In der MotoGP-Gesamtwertung rutschte Johann Zarco nach seinem zweiten Sturz dieser Saison am Sonntag auf Platz 7 ab. Mit 51 WM-Punkten steht er 38 Punkte hinter seinem Landsmann Fabio Quartararo, der mit seiner Yamaha M1 an der Spitze liegt. Bereits im Rennen von Termas de Rio Hondo verabschiedete er sich mit einem Sturz aus dem Rennen.

Zarco nutzte den Testtag am Montag, um sich wieder ein Gefühl mit der Ducati aufzubauen. Der 31-Jährige fuhr 54 Runden auf dem 4,423 km langen Circuito de Jerez und er legte dabei eine Rundenzeit von 1:37,136 min hin. Damit war er der Schnellste. Zum Vergleich: Im Qualifying zwei Tage zuvor fuhr der Franzose eine beste Rundenzeit von 1:37,003 min.

Nach dem Eintagestest äußerte sich Zarco zu seinen Erlebnissen mit der GP22. «Es war ein interessanter Tag. Wir haben an einem besseren Gefühl für das Bike gearbeitet», betonte der Ducati-Fahrer. «Wir haben gute Dinge gefunden und ich bin glücklich mit der Rundenzeit. Ich habe versucht, mein Level auf dem Bike zu verbessern.»

«Der stärkste Bereich des Motorrads ist die Front. Wir haben versucht, noch mehr Rückmeldung vom Vorderrad zu erhalten», stellte er im Interview bei motogp.com klar. «Auch am Hinterrad war es wichtig, mehr Vertrauen in den schnellen Kurven zu erhalten. Beim Test hat man eine gewisse Ruhe und dann ist es einfacher, die Arbeit zu erledigen. Es war gut, dass ich nach dem Crash im Rennen, am Montag viele Runden drehen konnte.»

Das nächste Rennen der MotoGP-Klasse findet vom 13. bis 15. Mai in Frankreich statt. Auf dem Circuit Bugatti in Le Mans fuhr Zarco bereits zweimal auf das Podium. Im letzten Jahr wurde er auf seiner Ducati Zweiter, 2017 fuhr er in seinem Rookie-Jahr in der MotoGP-Klasse vor heimischem Publikum zu seinem ersten von bisher 13 Podestplätzen in der «premier class».

Ergebnis MotoGP-Test, Jerez (2. Mai):

1. Zarco, Ducati, 1:37,136 min

2. B. Binder, KTM, 1:37,294

3. Quartararo, Yamaha, 1:37,438

4. Miller, Ducati, 1:37,456

5. P. Espargaró, Honda, 1:37,556

6. Mir, Suzuki, 1:37,756

7. A. Espargaró, Aprilia, 1:37,774

8. Rins, Suzuki, 1:37,778

9. Martin, Ducati, 1:37,781

10. Bastianini, Ducati, 1:37,802

11. A. Márquez, Honda, 1:37,805

12. Bagnaia, Ducati, 1:37,807

13. Bezzecchi, Ducati, 1:37,823

14. Marini, Ducati, 1:37,897

15. M. Márquez, Honda, 1:37,940

16. Viñales, Aprilia, 1:38,066

17. Morbidelli, Yamaha, 1:38,077

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,179

19. Di Giannantonio. Ducati, 1:38,271

20. Nakagami, Honda, 1:38,289

21. Oliveira, KTM, 1:38,319

22. Gardner, KTM, 1:38,589

23. D. Binder, Yamaha, 1:38,897

24. Savadori, Aprilia, 1:38,927

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.