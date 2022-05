Italien im Freudentaumel: Ducati-Youngster brillieren

Drei Italiener aus italienischen Teams und auf Ducati haben im MotoGP-Qualifying in Mugello die erste Startreihe erobert. Und das bei schwierigen Verhältnissen.

Auf diesen Qualifying-Ausgang hat vermutlich niemand gewettet: MotoGP-Rookie Fabio Di Giannantonio eroberte seine erste Pole-Position in der Premier-Class vor seinen italienischen Landsleuten Marco Bezzecchi und Luca Marini. Und was dieses Ergebnis für die vielen Fans in Mugello noch besser macht: Sie sitzen alle auf einer Ducati.



Di Giannantonio aus dem Team Gresini Ducati stand in Mugello schon dreimal auf dem Podest, jeweils in der Moto3-Klasse: 2016 und 2017 als Zweiter und 2018 als Dritter.

«Das war ein perfekter Samstag für mich, ich fühle mich unbeschreiblich», jubelte Di Giannantonio. «Ich wusste, dass ich auch im Trockenen schnell bin, daher habe ich alles riskiert. Ich war voll fokussiert und habe eine unglaubliche Runde gezaubert.»



«Aufgrund des Wetters war es ein verrücktes Qualifying», betonte Marco Bezzecchi aus dem Team Mooney VR46 Ducati. «Ich habe viel riskiert, da ich nach dem starken bisherigen Wochenende ein gutes Ergebnis liefern wollte. Ich bin sehr glücklich über Platz 2.»



Teamkollege Luca Marini ergänzte: «Für mich war es wichtig, so ein Resultat im Trockenen zu erreichen. Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht. Mein Gefühl für das Motorrad verbessert sich stetig, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Aber wir sind näher an der Spitze dran, das ist sehr positiv.»

Ergebnisse MotoGP Mugello Q2:

1. Di Giannantonio, Ducati, 1:46,156 min

2. Bezzecchi, Ducati, +0,088 sec

3. Marini, Ducati, +0,171

4. Zarco, Ducati, +0,227

5. Bagnaia, Ducati, +0,315

6. Quartararo, Yamaha, +0,350

7. A. Espargaró, Aprilia, +0,351

8. Nakagami, Honda, +0,405

9. P. Espargaró, Honda, +0,511

10. Bastianini, Ducati, +0,523

11. Martin*, Ducati, 1,067

12. M. Márquez, Honda, +1.312



Die weitere Startaufstellung:

12. Miller, Ducati, 1:47,621 min

13. Pirro, Ducati, 1:48,209

14. Martin*, Ducati

15. Oliveira, KTM, 1:48,231

16. B. Binder, KTM, 1:48,255

17. Mir, Suzuki, 1:48,732

18. A. Márquez, Honda, 1:48,846

19. Gardner, KTM, 1:48,907

20. D. Binder, Yamaha, 1:49,471

21. Rins, Suzuki, 1:50,266

22. Savadori, Aprilia, 1:50,270

23. Morbidelli, Yamaha, 1:55,369

24. Viñales, Aprilia, 1:56,479

25. Fernández, KTM, 1:57,106

26. Dovizioso, Yamaha, 1:57,671



*= nach Grid-Penalty