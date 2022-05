Maverick Viñales (12./Aprilia): «Muss es verstehen»

Beim Italien-GP in Mugello kämpfte Maverick Viñales mit seiner Aprilia RS-GP erneut nur im Mittelfeld, während sein Teamkollege Aleix Espargaró schon wieder auf dem MotoGP-Podium landete. Dennoch ist Viñales glücklich.

Die Ränge zwischen Platz 10 und 14 sind in diesem Jahr für Maverick Viñales reserviert. So scheint es zumindest, wenn man sich die ersten acht MotoGP-Rennen der Saison ansieht: dreimal Position 10, zweimal Platz 12 und ein 14. Rang. Nur in Mandalika ging der Spanier leer aus, in Argentinien holte er mit der siebten Position sein bestes Ergebnis auf der Aprilia.

In Mugello fuhr der 27-Jährige von Startplatz 24 los, doch im Rennen überzeugte er mit einer beeindruckenden Pace. Nach 23 Runden auf dem Rundkurs in Mugello überquerte Viñales zwölf Sekunden nach dem Rennsieger Pecco Bagnaia (Ducati) die Ziellinie.

«Ein weiteres Mal weiß ich, dass ich an der Spitze hätte mitkämpfen können. Ein Podestplatz wäre möglich gewesen», platze es nach dem Rennen aus dem Aprilia-Piloten. «Es ist ein gutes Zeichen, denn wir wissen, dass wir den Speed haben. Auch wenn das Gefühl nicht perfekt ist, unser Tempo stimmt. Leider war der Samstag sehr durchwachsen. Die Wetterbedingungen haben es uns nicht leicht gemacht, dadurch haben wir Q2 verpasst.»

Viñales beschrieb den Italien-GP anschließend wie folgt: «Ich habe einen guten Start gehabt, das ist gut, denn wir hatten bisher sehr viele Probleme in diesem Bereich. Im Rennen konnte ich viele Fahrer überholen. Es war insgesamt ein starkes Wochenende, wir konnten mit dem Team gut zusammenarbeiten. Jedes Mal finden wir ein besseres Basis-Set-up, welches uns hilft, das Wochenende danach besser zu beginnen.»

«Am Anfang habe ich einige Runden gebraucht, um überholen zu können», fügte der Aprilia-Werksfahrer, der am Donnerstag seinen Vertrag bei den Italienern verlängerte, hinzu. «Ich habe etwas zu viel Druck gemacht, bin ab und zu weit gegangen. Ich habe dann schnell gemerkt, dass das Potenzial sehr hoch ist, für Top-4 oder Top-5. Das hat mir die nötige Ruhe gegeben, aber dadurch wurde ich auch stark angespornt.»

Wie will der Spanier, der in Andorra lebt, die nächsten Schritte angehen? «Wir müssen anstreben, dass ich mich etwas komfortabler auf dem Bike fühle. Denn auf einer schnellen Runde bekomme ich plötzlich «chattering», dann kann ich das Potenzial nicht ausschöpfen. Ich muss verstehen, wie ich das Motorrad in diesem Bereich ans Limit treiben kann, ohne Probleme zu bekommen», beteuerte Viñales.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (29. Mai):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 41:18,923 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +0,635 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +1,983

4. Johann Zarco, Ducati, +2,590

5. Marco Bezzecchi, Ducati, +3,067

6. Luca Marini, Ducati, +3,875

7. Brad Binder, KTM, +4,067

8. Takaaki Nakagami, Honda, +10,944

9. Miguel Oliveira, KTM, +11,256

10. Marc Márquez, Honda, +11,800

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +12,916

12. Maverick Vinales, Aprilia, +12,917

13. Jorge Martin, Ducati, +17,240

14. Alex Márquez, Honda, +17,568

15. Jack Miller, Ducati, +17,687

16. Darryn Binder, Yamaha, +20,265

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +20,296

18. Michele Pirro, Ducati, +21,305

19. Remy Gardner, KTM, +30,548

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, +31,011

21. Raul Fernandez, KTM, +42,723

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Enea Bastianini, Ducati, 10 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 16 Runden zurück

– Pol Espargaró, Honda, 19 Runden zurück

Fahrer-WM-Stand nach 8 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 122 Punkte. 2. Aleix Espargaró 114. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 81. 5. Zarco 75. 6. Rins 69. 7. Brad Binder 65. 8. Miller 63. 9. Marc Márquez 60. 10. Mir 56. 11. Oliveira 50. 12. Pol Espargaró 40. 13. Nakagami 38. 14. Viñales 37. 15. Martin 31. 16. Marini 31. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 20. 19. Morbidelli 19. 20. Di Giannantonio 8. 21. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 23. Gardner 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 181 Punkte. 2. Yamaha 122. 3. Aprilia 115. 4. KTM 93. 5. Suzuki 80. 6. Honda 75.



Team-WM:

1. Aprilia Racing, 151 Punkte. 2. Ducati Lenovo 144. 3. Monster Energy Yamaha 141. 4. Suzuki Ecstar 125. 5. Red Bull KTM Factory 115. 6. Prima Pramac Racing 106. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 61. 10. LCR Honda 58. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.