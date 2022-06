Zeitplan Catalunya-GP: Wer übernimmt die Hoheit?

Mit Stefan Bradl (Repsol Honda) steht am kommenden Wochenende in Barcelona wieder ein deutscher Fahrer auf der Startliste des MotoGP-Rennens. Wir blicken auf den Zeitplan für das neunte Saisonrennen 2022.

Auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» fand 1992 zum ersten Mal ein Motorrad-GP statt. Seither fahren die MotoGP-Asse Jahr für Jahr auf der 4,6 km langen Strecke, die in Montmeló, etwa 20 Kilometer nordöstlich von Barcelona, gelegen ist. Der Rundkurs weist sechs Links- und acht Rechtskurven sowie eine 1047 m lange Gerade auf.

2021 stand Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo auf der Pole-Position für den MotoGP-Lauf, doch im Rennen überraschte Miguel Oliveira mit einer perfekten Vorstellung auf seiner KTM RC16. Der Portugiese gewann das Rennen in Katalonien vor den Ducati-Piloten Johann Zarco und Jack Miller. Der spätere Weltmeister Quartararo hatte Probleme mit seiner Lederkombi, er beendete das Rennen auf Position 6.

In der aktuellen Saison liegt der Franzose vor dem neunten von 20 Rennen auf dem ersten Platz der Gesamtwertung. Der Yamaha-Star führt mit acht Punkten Vorsprung vor Aleix Espargaró (Aprilia). Mugello-Sieger Pecco Bagnaia aus dem Ducati-Werksteam steht in der Weltmeisterschaft auf Platz 4, noch hinter Ducati-Privatier Enea Bastianini, der Dritter ist. Weil sich Marc Márquez erneut operieren lässt, wird Stefan Bradl in Spanien den Platz auf der Repsol Honda einnehmen.

In der Moto2-Klasse rückte das Feld zuletzt wieder näher zusammen. Celestino Vietti schied in Mugello kurz vor dem Ende auf Platz 3 liegend mit technischen Problemen aus. Dadurch holte Ai Ogura in der WM-Wertung auf: Beide Kalex-Fahrer liegen mit 108 Punkten an der Spitze der Tabelle. Aron Canet, Joe Roberts und Tony Arbolino folgen auf den Plätzen 3, 4 und 5. Rookie Pedro Acosta gewann in Mugello sein erstes Moto2-Rennen. Der Spanier ist nun endgültig in der Klasse angekommen, was kann er beim Rennen zu Hause erreichen? Remy Gardner triumphierte 2021 in Barcelona.

GASGAS ist die Marke der Stunde in der Moto3-Kategorie. Sergio Garcia und Izan Guevara dominieren zurzeit das Geschehen in der kleinsten GP-Klasse. Beide stehen in der WM-Wertung ganz oben, auf Position 3 folgt mit Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo) ein dritter Spanier. WM-Favorit Dennis Foggia (Honda) rutschte zuletzt beim Italien-GP auf den vierten Gesamtplatz ab. Im Vorjahr gewann Garcia das Rennen in Catalunya.

Der Zeitplan für den «Gran Premi Monster Energy de Catalunya» 2022:

Freitag, 3. Juni

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2



Samstag, 4. Juni

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Sonntag, 5. Juni

09.00 – 09.10 Uhr: Moto3, Warm-up

09.20 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (21 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (22 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (24 Runden)